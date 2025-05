Ricardo Mendoza, uno de los rostros más populares del humor peruano, dio un paso importante en su vida sentimental. El comediante reveló que se casará con su pareja, Katya Mosquera, posiblemente en enero del próximo año. Consolidando una relación que ha ido fortaleciéndose con el tiempo.

Durante una reciente aparición en el programa 'Magaly TV, la firme', el conductor de 'Hablando huevadas' compartió algunos detalles de la boda y dejó ver que atraviesa una etapa distinta, más abierta y estable en lo personal. Sus declaraciones no solo causaron revuelo entre sus seguidores, sino que también destacaron por la sinceridad y el entusiasmo con el que habló del futuro junto a su prometida.

Fecha de la boda de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera

El pasado 8 de mayo, durante su visita al programa de Magaly Medina, Ricardo Mendoza confirmó que el matrimonio ya está en agenda para inicios del año 2026. Aunque prefirió no dar una fecha específica, dejó en claro que los planes van en serio. Entre bromas, su compañero Jorge Luna aseguró que será en enero y que los miembros del programa de 'Magaly TV, la firme' estarían considerados como invitados.

Magaly Medina, fiel a su estilo directo, aprovechó para comentar sobre el notable cambio que ha experimentado el comediante desde que está en pareja. “El amor cambia a la gente”, afirmó, haciendo alusión a la actitud más relajada y positiva que ha mostrado Mendoza en sus últimas apariciones públicas con su pareja Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza la propuso matrimonio a su novia y estallan las redes

El anuncio del compromiso fue inicialmente compartido por el propio Mendoza en sus redes sociales, donde publicó unas imágenes del momento en que le propuso matrimonio a Katya Mosquera. La publicación de Instagram rápidamente se viralizó, generando numerosos mensajes de felicitación y apoyo por parte de sus seguidores.

En su mensaje, el comediante dejó ver la profundidad emocional de su vínculo con Katya: “Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti. Vamos por esta aventura juntos”. Con estas palabras, Ricardo Mendoza dejó en evidencia que la relación se ha construido desde la honestidad, el respeto y una fuerte conexión personal.