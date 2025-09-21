El nombre de Ricardo Mendoza se convirtió en tendencia luego de que, durante su gira por Europa con el espectáculo Hablando Huevadas, confirmara que será papá por primera vez. La revelación fue realizada el sábado 20 de septiembre de 2025 en un show especial desde la Torre Eiffel, en París, y generó una ola de reacciones en redes sociales y medios digitales.

El comediante, conocido por su estilo irreverente y carismático, utilizó una publicación en redes sociales para compartir su emoción. A través de una historia de Instagram, donde reposteó una imagen de su novia Katya Mosquera, se mostró cariñoso y directo al escribir una sola palabra: “Amores”. La expresión fue interpretada como un mensaje de amor hacia su pareja y el bebé en camino, el cual será el primer hijo del humorista.

Desde Francia, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera compartieron una postal juntos en la que aparecen posando frente a uno de los escenarios más icónicos del mundo: la Torre Eiffel. La fotografía, primero publicada por Katya y luego replicada por Mendoza, fue acompañada de la palabra “Amores”, en plural, lo que desató especulaciones que rápidamente se transformaron en certezas.

La publicación fue interpretada como una confirmación tácita del embarazo de Mosquera, que ya venía siendo tema de conversación entre los seguidores más atentos del comediante. El gesto fue celebrado por miles de seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja.

Ricardo Mendoza anunció su paternidad durante show en la Torre Eiffel

El anuncio oficial de que Ricardo Mendoza será papá se produjo durante una presentación de Hablando Huevadas en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre Eiffel. Este evento fue parte de una gira por Europa que congregó a cientos de peruanos residentes y turistas que se dieron cita para ver en vivo a uno de los dúos humorísticos más populares del país.

Aunque la noticia no fue registrada en video por los asistentes, fue la influencer y creadora de contenido Brigitte Valencia, presente en el show, quien confirmó lo ocurrido a través de su canal de difusión en Instagram. “En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal”, escribió Valencia.