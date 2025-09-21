HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

¡Sorpresa! Un destacado actor argentino, galán de diversas producciones peruanas, dejó en shock a más de uno al confesar que Maju Mantilla es su "crush" y que la ve como un "amor platónico". 

Famoso actor argentino declaró su 'amor' por Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/América
Famoso actor argentino declaró su 'amor' por Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/América

El nombre de Maju Mantilla sigue dando que hablar en la farándula peruana. Luego de haber sido vinculada a supuestos casos de infidelidad con el productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, además de ser relacionada con el destacado actor colombiano George Slebi, ahora, nuevamente es noticia, pero esta vez, por una confesión de 'amor' de un artista argentino. Nacho Di Marco, protagonista de diversas novelas peruanas en América Televisión, sorprendió en su reciente participación en el pódcast de Edson Dávila, 'Giselo', al revelar que la reina de belleza es su "amor platónico".

Di Marco no perdió la oportunidad para llenar de halagos a la exconductora de Latina, quien, en estos momentos, se encuentra envuelta en más de una polémica. "Crush significa que te puede gustar, pero es difícil que suceda algo, como un amor platónico. Maju Mantilla", expresó el argentino ante la sorpresa total de 'Giselo'.

PUEDES VER: Maju Mantilla fue vista en clínica luego de renunciar a 'Arriba mi gente' tras acusaciones por presunta infidelidad con su productor

lr.pe

Nacho Di Marco expresa su total admiración por Maju Mantilla

Ignacio Di Marco, más conocido como Nacho, fue el invitado de 'Edson pa qué más' y sorprendió al contar detalles inéditos de su vida, además de expresar su profundo agradecimiento a Perú por recibirlo con los brazos abiertos. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue su confesión: Maju Mantilla es su gran "crush" peruana.

El protagonista de 'Nina de Azúcar' le dedicó unas emotivas palabras a la aún esposa de Gustavo Salcedo y resaltó el vínculo que ambos pudieron forjar en su momento. "Me llevo muy bien con ella, pero sí, sí tengo que decir un crush acá, es bellísima", apuntó el actor argentino.

Edson Dávila secundó sus palabras y también llenó de elogios a Maju Mantilla. "Es un amor, bellísima, siempre me la cruzaba en las preventas del canal y además es amable, linda", expresó el popular 'Giselo'. Las palabras del conductor de 'América hoy' fueron asentadas por Di Marco, quien se notaba visiblemente nervioso.

PUEDES VER: Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

lr.pe

¿Quién es Nacho Di Marco?

Conocido actor argentino, llegó hace varios años al Perú para protagonizar 'Los Vílchez', donde encarnó al irreverente 'Bicho'. También participó en 'Princesas' y en 'Junta de vecinos', otra producción de América Televisión. El artista de 31 años también participó en una película donde encarna a un personaje homosexual y es pareja de Bruno Ascenzo.

Nacho Di Marco también fue parte de la película 'Sube a mi nube' y tuvo una breve participación en 'El gran chef famosos'. Lo último que se conoció de su vida sentimental es que estaba en una relación con Manuela, una joven terapista holística que le robó el corazón en tierras 'gauchas'.

“Enamorado, tengo a mi novia en Argentina con todo lo que eso conlleva que es un desafío porque es ver cómo se arma esta dinámica a distancia, pero bueno, va a venir a visitarme, así que contento. Viene para Navidad, se queda todo enero, así que en los momentos claves”, declaró Nacho para América.

