Alexandra Méndez, la “Chama” expone al aún esposo de Maju Mantilla y revela: “Me escribió por Instagram”

La modelo venezolana reveló que Gustavo Salcedo le enviaba mensajes directos en Instagram, afirmando que su conducta era extraña y que borraba constantemente sus mensajes.

La "Chama" reveló que el esposo de la exreina de belleza le escribía por sus redes sociales. Foto: Composición LR
La "Chama" reveló que el esposo de la exreina de belleza le escribía por sus redes sociales. Foto: Composición LR

La polémica en torno a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando repercusión en el mundo de la farándula. Esta vez, Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, salió a contar detalles del comportamiento que habría tenido el aún esposo de la exMiss Mundo, a quien acusó de escribirle por redes sociales.

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora presentó un extracto del programa de streaming donde la modelo venezolana relató que Salcedo solía buscarla por Instagram y reaccionar a sus fotos.

La Chama destapa chats del esposo de Maju Mantilla

Durante su participación en el programa X No Decirlo, la “Chama” narró como Salcedo le enviaba mensajes directos y reacciones en Instagram, conducta que ella calificó de extraña. Incluso aseguró que el esposo de Maju borraba constantemente lo que le mandaba.

“A mí, ese tipo me mandó un DM por Instagram después de que salió la polémica del Westin, pero yo vi que era el esposo de Maju. Me escribía como si me conociera y yo ni lo conocía, algo como: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me ‘likeaba’ todo, hasta las historias”, relató la exchica reality.

Magaly reacciona a las declaraciones de Alexandra Méndez, la "Chama". Captura: ATV

Magaly reacciona a las declaraciones de Alexandra Méndez, la "Chama". Captura: ATV

Alexandra Méndez también añadió que Gustavo Salcedo repetía el mismo patrón de conducta al escribir y borrar los mensajes, calificándolo de que “eso no es normal”.

Magaly recalca que no es la primera vez que la “Chama” expone a Gustavo Salcedo

Magaly Medina no dejó pasar las declaraciones de la influencer y le recordó que no es la primera vez que ella salía a hablar sobre los mensajes del aún esposo de la conductora de “Arriba mi gente”. La “urraca” señaló que la modelo ya había salido a dar estas versiones cuando estalló el recordado ampay de Gustavo Salcedo en el hotel Westin con Mariana de la Vega.

“Esto ya lo había contado hace bastante tiempo. Ahora ha salido a meter su cuchara”, sentenció Medina.

Maju Mantilla habría tenido presunto vínculo con cirujano casado, asegura productora Verónica Alcántara

