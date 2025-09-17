Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

Néstor Villanueva es el nuevo invitado en ‘El valor de la verdad’. El cantante, exesposo de Flor Polo, se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz para hablar sobre el infierno que vive desde que un juez dictó una sentencia que lo aleja de sus hijos. Con lágrimas en los ojos, hizo una dolorosa confesión sobre sus pequeños: "Prefieren no verme", aseguró.

Además, aseguró también que sufrió cuando su hijo mayor declaró en una Cámara Gesell sobre supuestos abusos. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo les he hecho”, refirió, mostrando la angustia que le genera la situación.

Néstor Villanueva llora por sus hijos

Durante otra parte de la entrevista, Néstor Villanueva lloró por sus hijos, debido a que no los puede ver. “Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos, de la noche a la mañana siento que me los quitaron”, comentó muy afectado.

El artista también envió un conmovedor mensaje a sus hijos, asegurando que siempre están en sus pensamientos. “Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas, estoy orando todos los días, esperando que estén bien”, añadió, dejando entrever la profunda tristeza que siente por la situación.

Néstor Villanueva afirma que cumple económicamente con sus hijos

Néstor Villanueva defendió su compromiso con la manutención de sus hijos, tras las declaraciones de su exsuegra, Susy Díaz, quien afirmó que ella asume los gastos de los menores.

En un adelanto del programa ‘El valor de la verdad’, el conductor Beto Ortiz cuestionó al cantante sobre su capacidad para comunicarse con sus hijos a través de medios digitales. “¿No puedes hacer una videollamada, llamarlos por teléfono, ni siquiera un chat de WhatsApp?”, indagó Ortiz. Villanueva, completamente afectado, respondió con un contundente “No”, evidenciando su dolor ante la situación.