‘El valor de la verdad’ con Néstor Villanueva: conoce dónde ver las confesiones del exesposo de Flor Polo

Este domingo 21 de septiembre se emite una nueva edición de ‘El valor de la verdad’ con Néstor Villanueva como invitado principal. El programa se transmitirá en vivo por la señal de Panamericana Televisión a las 10:00 p.m., horario habitual del espacio conducido por Beto Ortiz. El exesposo de Florcita Polo se sentará en el temido sillón rojo para responder a las polémicas preguntas sobre su vida personal y profesional.

Entre los temas más esperados de esta edición se encuentran las revelaciones sobre los hijos que tiene tras su matrimonio fallido con Florcita Polo, sus momentos más difíciles tras el divorcio y cómo sobrellevó los escándalos mediáticos. Además, se espera también que se aborden episodios poco conocidos de su carrera artística y su entorno familiar, lo que promete mantener en vilo a la audiencia.

¿Dónde ver El valor de la verdad en vivo online o por TV?

El programa 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva será transmitido en vivo a través de Panamericana Televisión, canal que tiene los derechos de emisión del espacio conducido por Beto Ortiz. Si te encuentras en Perú, solo debes sintonizar el canal 5 en señal abierta desde las 10:00 p.m. este domingo 21 de septiembre para no perderte ninguna de las confesiones del cantante.

Asimismo, los seguidores podrán ver el programa en simultáneo a través de la plataforma online de Panamericana TV, disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. De esta manera, no importa si estás en casa o fuera, tendrás la posibilidad de seguir cada una de las revelaciones que hará Villanueva en el sillón rojo.

Canales para ver El valor de la verdad en vivo desde Perú y otros países

En el Perú, el canal oficial de transmisión de 'El valor de la verdad' es Panamericana Televisión (Canal 5), que llega a todo el país por señal abierta y también está disponible en las principales cableoperadoras. Basta con ubicar el canal en tu proveedor de televisión por cable para acceder a la programación en vivo.

Si te encuentras fuera del Perú, la opción más práctica es seguir la señal en vivo a través de la web oficial de Panamericana Televisión, donde se habilita la transmisión online. De esa forma, los peruanos en el extranjero podrán acceder sin problemas al programa y enterarse en tiempo real de las declaraciones más impactantes de Néstor Villanueva.