HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Alejandra Baigorria se quiebra tras cumplir importante logro en Brasil representando al Perú: "No fue fácil"

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria sorprendió al contar que consiguió superar un reto extremo que la marcó y que la impulsa a participar en una próxima competencia deportiva.

Alejandra Baigorria se prepara para un próximo desafío. Foto: composición LR/difusión/Tiktok
Alejandra Baigorria se prepara para un próximo desafío. Foto: composición LR/difusión/Tiktok

Alejandra Baigorria viajó a Brasil para competir en su primer Hyrox, una exigente competencia internacional de ejercicios funcionales extremos. La popular 'Gringa de Gamarra' logró superar todas las pruebas y posicionarse en el puesto 14 de su categoría, representando al Perú y dejando atrás a casi 80 mujeres de todo el mundo.

La empresaria se mostró muy conmovida y compartió un video en sus redes sociales donde narró cómo vivió el reto deportivo más duro de su vida. “El reto más grande deportivamente. Nunca había sentido esto, pero mi corazón estaba muy feliz, mi mente estaba muy fuerte, mi cuerpo muy agotado, lloré de mi vida, no podía creerlo, de verdad que fue una maravilla para mí”, confesó la esposa de Said Palao.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

lr.pe

Ale Baigorria se emociona hasta las lágrimas al lograr enfrentar desafío en Brasil

En la descripción de su video, Alejandra Baigorria resaltó lo significativo que fue para ella alcanzar este objetivo: “Mi primer Hyrox en São Paulo. Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia”.

La empresaria destacó que, con apenas un mes de preparación, pudo afrontar la exigente competencia. Asimismo, adelantó que este no será el final de su camino en el Hyrox, pues ya confirmó su participación en la próxima edición que se realizará en Río de Janeiro, donde espera seguir dejando en alto el nombre del Perú.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: 'Siempre a tu lado estaré'

lr.pe

Alejandra Baigorria dedicó tierno mensaje a hija de Said Palao

Alejandra Baigorria conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo gesto hacia la hija de su esposo, Said Palao. La empresaria publicó fotografías de la pequeña en el día de su primera comunión, mostrando el orgullo y la felicidad que sintió al acompañarla en esta fecha tan especial.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Con un tierno mensaje que decía: “Mi cae bella ya creció, su primera comunión”, Alejandra dejó en claro el fuerte vínculo que ha formado con la niña. Esta demostración pública de cariño no solo evidencia la relación cercana que mantiene con la hija de Said, sino también el ambiente de unión familiar que han consolidado desde su matrimonio.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

LEER MÁS
Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' hoy EN VIVO con Néstor Villanueva: a qué hora y dónde ver al cantante en el sillón rojo

'El valor de la verdad' hoy EN VIVO con Néstor Villanueva: a qué hora y dónde ver al cantante en el sillón rojo

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

LEER MÁS
¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota