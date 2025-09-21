Alejandra Baigorria viajó a Brasil para competir en su primer Hyrox, una exigente competencia internacional de ejercicios funcionales extremos. La popular 'Gringa de Gamarra' logró superar todas las pruebas y posicionarse en el puesto 14 de su categoría, representando al Perú y dejando atrás a casi 80 mujeres de todo el mundo.

La empresaria se mostró muy conmovida y compartió un video en sus redes sociales donde narró cómo vivió el reto deportivo más duro de su vida. “El reto más grande deportivamente. Nunca había sentido esto, pero mi corazón estaba muy feliz, mi mente estaba muy fuerte, mi cuerpo muy agotado, lloré de mi vida, no podía creerlo, de verdad que fue una maravilla para mí”, confesó la esposa de Said Palao.

Ale Baigorria se emociona hasta las lágrimas al lograr enfrentar desafío en Brasil

En la descripción de su video, Alejandra Baigorria resaltó lo significativo que fue para ella alcanzar este objetivo: “Mi primer Hyrox en São Paulo. Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia”.

La empresaria destacó que, con apenas un mes de preparación, pudo afrontar la exigente competencia. Asimismo, adelantó que este no será el final de su camino en el Hyrox, pues ya confirmó su participación en la próxima edición que se realizará en Río de Janeiro, donde espera seguir dejando en alto el nombre del Perú.

Alejandra Baigorria dedicó tierno mensaje a hija de Said Palao

Alejandra Baigorria conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo gesto hacia la hija de su esposo, Said Palao. La empresaria publicó fotografías de la pequeña en el día de su primera comunión, mostrando el orgullo y la felicidad que sintió al acompañarla en esta fecha tan especial.

Con un tierno mensaje que decía: “Mi cae bella ya creció, su primera comunión”, Alejandra dejó en claro el fuerte vínculo que ha formado con la niña. Esta demostración pública de cariño no solo evidencia la relación cercana que mantiene con la hija de Said, sino también el ambiente de unión familiar que han consolidado desde su matrimonio.