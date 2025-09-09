Durante un reciente viaje a México con motivo del cumpleaños de su esposa, la empresaria Alejandra Baigorria, el integrante de 'Esto es guerra', Said Palao, sufrió un fuerte accidente mientras jugaba básquetbol. El incidente lo llevó directamente a un hospital local, donde recibió atención médica inmediata debido a un profundo corte en la frente.

El hecho ocurrió mientras la pareja disfrutaba de unos días de descanso en el extranjero. Según compartió el propio Said Palao en sus redes sociales, el accidente ocurrió solo un día después de la celebración, generando gran preocupación entre sus seguidores y especialmente en Alejandra Baigorria, quien lo acompañó durante toda la intervención médica.

Said Palao sufre accidente y termina con la frente cortada

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, Said Palao relató que el incidente tuvo lugar mientras practicaba básquet, una de sus actividades favoritas. Durante el juego, sufrió un fuerte impacto que le ocasionó un corte considerable en el rostro, específicamente en la zona de la frente, lo que lo obligó a detener su día y buscar ayuda médica inmediata.

"Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en ‘Esto es guerra’ ni en ningún lugar", expresó Palao mientras mostraba parte de su herida. Las imágenes difundidas evidenciaban la magnitud del corte, que fue descrito por él mismo como “mi pequeño corte”, aunque claramente requería atención profesional.

Quien también compartió su preocupación fue su esposa, Alejandra Baigorria, quien lo acompañó en todo momento. La empresaria peruana declaró sentirse visiblemente nerviosa por lo sucedido. “Yo, la más nerviosa y asustada”, dijo en uno de los clips que ambos publicaron. Más tarde, Said Palao y Alejandra Baigorria aseguraron que, tras la evaluación médica, su estado era estable y no corría peligro.