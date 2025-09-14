HOYSuscripcion LR Focus

Exnovia de Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron juntas en importante evento familiar del chico reality

Tremendo encuentro. Aleska Zambrano, madre de la hija de Said, y Alejandra Baigorria coincidieron en la primera comunión de la pequeña Caetana Palao.

Said Palao y Aleska Zambrano iniciaron un romance en 2015. Foto: Composición LR/Instagram.
Said Palao y Aleska Zambrano iniciaron un romance en 2015. Foto: Composición LR/Instagram.

La primera comunión de Caetana, hija de Said Palao, no pasó desapercibida debido a la sorpresiva presencia de Aleska Zambrano, exnovia del modelo, y de Alejandra Baigorria su actual esposa, en el evento familiar.

Ambas mujeres coincidieron en la ceremonia y protagonizaron momentos de camaradería, como se apreció en las imágenes, donde, durante el brindis, compartieron la mesa familiar. Por su parte, Zambrano compartió un collage de fotos en el que justamente aparecen Said y ‘la gringa de Gamarra’.

"Feliz porque tú quisiste hacer tu primera comunión. Te amo con toda el alma, hemos pasado un día hermoso. En familia, como siempre y por ti… te amamos con todas nuestras fuerzas, mi reina hermosa", escribió Aleska Zambrano en Instagram, quien salió embarazada de la pequeña a los 19 años.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

lr.pe

¿Said Palao habló sobre el encuentro entre su exnovia y Alejandra Baigorria?

En sus historias de Instagram, Said Palao no se refirió al encuentro entre su exnovia y Alejandra Baigorria, y solo se enfocó en dedicarle emotivas palabras a su hija Caetana por su primera comunión.

“Hoy celebramos la primera comunión de mi hija Caetana, un día en el que toda la familia se reúne para acompañarla en esta nueva etapa”, compartió el modelo en sus redes sociales acompañado de imágenes del evento en honor a su hija.

“Hoy confirmamos que caminar con fe es caminar con amor, y que la verdadera riqueza es compartir estos momentos en familia, con Dios como guía”, cerró Said.

PUEDES VER: Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

lr.pe

¿Quién es Aleska Zambrano y por qué terminó con Said Palao?

Aleska Zambrano Loret de Mola estuvo con Said Palao en el 2015. Sin embargo, se enteró de que el modelo le habría sido presuntamente infiel con Macarena Vélez y decidió finalizar la relación cuando ella estaba embarazada.

Desde ese entonces, la relación entre ambos se volvió polémica, ya que la joven lo acusó de ser mal padre y que solo le enviaba 600 soles mensuales para la manutención de su bebe. Sin embargo, en la actualidad, ya no hay ese tipo de acusaciones. En cumpleaños u otros eventos especiales de Caetana son pocas las ocasiones en que la expareja vuelve a reencontrarse.

Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

La peculiar respuesta de Said Palao cuando le preguntan por un posible embarazo de Alejandra: "En algún momento"

La peculiar respuesta de Said Palao cuando le preguntan por un posible embarazo de Alejandra: "En algún momento"

