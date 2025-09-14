Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado que su relación va más allá de las críticas y los rumores que en más de una ocasión intentaron empañar su matrimonio. Esta vez, la empresaria sorprendió al mostrar en redes sociales un emotivo gesto hacia la hija de su esposo, con quien mantiene un vínculo cada vez más cercano. A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra compartió imágenes de la pequeña durante su primera comunión, dejando en evidencia la alegría y el orgullo que siente por este importante paso en la vida de la niña.

La empresaria escribió un mensaje que llamó la atención de todos sus seguidores: “Mi cae bella ya creció, su primera comunión”, acompañado de fotografías en las que aparece sonriente junto a la menor. Esta muestra pública de cariño no solo refuerza la buena relación que Alejandra mantiene con la hija de Said, sino que también refleja el ambiente de unión familiar que la pareja ha sabido construir desde que decidieron dar el gran paso de casarse.

Desde aquel matrimonio que causó revuelo en el espectáculo nacional, Alejandra y Said se han mostrado más sólidos que nunca. Pese a las habladurías y a los cuestionamientos de algunos detractores, ambos han optado por mantenerse firmes en su compromiso, proyectando una imagen de complicidad y confianza. Incluso, Said Palao ha manifestado en entrevistas que no descartan la idea de agrandar la familia en un futuro cercano, dejando entrever que convertirse en padres juntos es uno de sus sueños compartidos.

El gesto de Alejandra hacia la hija de su esposo demuestra que su papel en esta relación va más allá del vínculo de pareja. La empresaria ha sabido ganarse un espacio en la vida de la pequeña con gestos de cariño, respeto y apoyo, lo que sin duda fortalece la unión de todos como familia. Sus seguidores aplaudieron la naturalidad con la que Alejandra ha asumido este rol, destacando que la felicidad de la niña es un reflejo de la armonía que existe entre ellos.

Con este emotivo mensaje, Alejandra Baigorria no solo celebró un día especial, sino que también reafirmó que el amor y la unión son la base que sostiene su matrimonio con Said Palao, dejando claro que juntos están construyendo una historia sólida y llena de afecto.

