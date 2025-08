Ale Barnechea niega pelea con Francisca Aronsson: "Nosotras siempre fuimos amigas"

La actriz y creadora de contenido, Alexia Barnechea, en una entrevista exclusiva con La República, respondió de manera directa a los rumores de una posible enemistad con la también actriz Francisca Aronsson. Barnechea, que ahora reside en Estados Unidos para estudiar actuación en Los Ángeles, señaló firmemente que ella y 'la pecas' no están enemistadas y que jamás estuvieron peleadas. Además, la actriz de 'Locos de amor: mi primer amor', reveló que no estaba enterada de las declaraciones que Aronsson dio al podcast de 'Métrica latina'.

"Ni enterada de esas declaraciones de Fran", señaló 'Toti' de 'De vuelta al barrio', indicando que nunca han tenido ningún problema. "Nosotras siempre fuimos amigas. De hecho, ella estuvo conmigo en un cumpleaños que hice muy pequeña", compartió la actriz. "Creo que a los 15 o 14 y literal fue la única persona que vino a mi cumpleaños".

Ale Barnechea niega estar distanciada de Francisca Aronsson

En la entrevista, Ale Barnechea, declaró que no era necesario publicar imágenes en las redes sociales para que estas existan. Sin embargo, señaló que las veces que pueden reunirse a hablar o en una cafetería son limitadas, debido a que ambas se encuentran fuera del país con frecuencia debido a compromisos laborales. "No es algo que publiquemos mucho. Siento que no se basa en eso nuestra relación", señaló la actriz.

Barnechea también señaló que, lamentablemente, tener este tipo de desacuerdos es la norma en la industria. "También he tenido experiencias medio extrañas con personas del medio, pero siento que es parte de (estar en el medio) y que así nos toca a todos". Concluyó reiterando que ella y Francisca Aronsson se encuentran en buenos términos: "Con Fran yo me llevo superbién, la quiero un montón, la admiro demasiado y ella lo sabe."

Francisca Aronsson revela que actores jóvenes le hacían bullying al inicio de su carrera

Como invitada al podcast 'Métrica latina', Francisca Aronsson reveló un emotivo detalle sobre los inicios de su carrera en la actuación, cuando aún era una niña. Cuando se le preguntó acerca de que tan real era el apoyo y amistad entre actores juveniles, Aronsson, confesó que había sido víctima de bullying por parte de varios de sus compañeros del medio. "Muchos de los actores juveniles de hoy en día, en su momento, me hacían bullying, y yo calladita”, indicó en el programa.

Añadió también que todo inició cuando algunos de ellos iban a un taller de actuación juntos y como durante los ensayos, sus compañeros hacían muecas para que se sintiera mal actuando. “Creo que todavía me falta sanar mucho eso, porque si recuerdo, me caló mucho como niña”, confesó la actiz al declarar que ese tipo de experiencias, la formaron como persona.