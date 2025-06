El influencer peruano Santiago Chavezirus gastó S/1.207,50 en más de 150 tabletas de chocolate HH con el objetivo de encontrar el ticket dorado de Hablando Huevadas. Según comentó el creador de contenido, se dirigió a un supermercado en Perú y compró todas las barras del dulce creado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza que encontró. Sin embargo, a diferencia de otros youtubers que hicieron el mismo reto, no logró encontrar el ansiado boleto.

Su intención era regalar el ticket dorado del chocolate HH a uno de sus seguidores para que pudiera ser parte de los 'HH Games', donde el ganador se llevará a casa S/10.000. A pesar de que no encontró el boleto, indicó que no se rendirá y continuará buscándolo.

Tiktoker compró más de 150 tabletas de chocolate HH y sacó el ticket dorado

Mediante su cuenta de TikTok, el joven peruano realizó un live para mostrar en vivo cómo abría las más de 150 tabletas de chocolate HH. "Sí me volví loco y me fui a comprar todos los chocolates que había en la tienda, literalmente los dejé sin chocolates. El chico de la caja no lo podía creer. Ahora toca abrirlos. Una locura", comentó el influencer.

Tras varios minutos abriendo las barras de dulce, decidió guardar los últimos chocolates (alrededor de 20, según se muestra en el video) para poder comprar más y continuar buscando el boleto dorado, ya que no tuvo suerte de encontrarlo en los primeros.

"Tenemos más de 150 chocolates de Hablando Huevadas para encontrarnos el ticket. Es ridículo. Ya abrí más de la mitad y todavía no sale el bendito boleto. ¿Qué pasa si no me sale el ticket? Me he gastado más de mil soles en esto (...) Todavía no voy a abrir estos. Voy a comprar más y voy a conseguir el ticket", expresó.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok y usuarios no dudaron en bromear y pedirle que les regale los chocolates que no se va a comer, mientras que otros le indicaron que cambie de estrategia y compre las tabletas en diferentes lugares de Lima para que aumente sus probabilidades de sacar el ticket dorado.

"Yo solo quiero los chocolates, dámelos", "Llego a la chocolatada", "Si compras todos en un solo sitio difícil lo encuentres", "Tienes que comprar en varios lugares para aumentar la probabilidad", "Regálame los chocolates", "Esos tickets no van a salir hasta navidad", "Debes de comprar en varias tiendas, no solo en una sola", se lee en los comentarios.