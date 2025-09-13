La tensión estalló en pleno programa en vivo. Durante una edición reciente de 'Esto es guerra', Melissa Loza y Katia Palma protagonizaron un enfrentamiento que dejó al público dividido. Lo que comenzó como una crítica por la pérdida de un punto en competencia terminó en una discusión cargada de reproches, comparaciones y frases que no pasaron desapercibidas.

"Tienes que aprender de las mejores así como Johanna", lanzó Melissa, en clara referencia a Johanna San Miguel, exconductora del reality de América Televisión. La frase encendió aún más el cruce verbal, que ya venía escalando desde que Katia cuestionó la actitud de la modelo en el set.

Melissa Loza se defiende de Katia Palma y lanza comparación con Johanna San Miguel

El conflicto se desató cuando Katia Palma, visiblemente molesta por el desempeño del equipo, cuestionó que Melissa Loza perdiera un enfrentamiento ante Onelia Molina. "¿Tú eres nueva o qué pasa?", le reclamó, generando una inmediata reacción de la modelo. "Respetos guardan respetos. No me hables así porque yo no te falto el respeto", respondió la popular 'Diosa'. La discusión escaló rápidamente, con Katia sugiriendo que Melissa se fuera con los rivales y calificándola de histérica: "Entonces ándate a los combatientes, con mucha pena".

Más adelante, Melissa le recriminó a Katia su falta de apoyo hacia los guerreros y lanzó la frase que marcó el momento: "Ponte la camiseta así como lo hacía Johanna San Miguel. Tienes que aprender de las mejores así como Johanna sacaba toda la garra con nosotros", reclamó. La comparación con San Miguel no cayó bien en Katia, quien respondió con sarcasmo: "Ay, Melissa, no me aburras con tu discurso antiguo de Johanna. Si sacamos muertos, yo saco a Milett también". A pesar de la tensión, Melissa se mantuvo firme: "Se aprende de las grandes; eso no te hace más ni menos".

Katia Palma responde a Melissa Loza con ironía y Rosángela Espinoza interviene

Katia Palma intentó minimizar el conflicto, asegurando que Melissa se lo había tomado personal, mientras se burlaba del tono tranquilo con el que la modelo intentaba continuar la conversación. "Ya, Melissa, voy a rezar el ángelus a tu pedido y voy a pedir que cambien a Onelia. Tú tranquila, sigue por el camino de la luz y anda a los combatientes", declaró en 'Esto es guerra'.

La discusión no terminó ahí. En medio del cruce, Rosángela Espinoza intervino en defensa de Melissa, recordándole a Katia que ella debía liderar con motivación, no con reproches. En esa línea, Katia se mantuvo en su postura de que Loza se había tomado las cosas de forma personal a pesar de sus años de experiencia en el reality de América Televisión.