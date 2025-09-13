HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Espectáculos

Melissa Loza protagoniza fuerte pelea con Katia Palma en 'Esto es guerra' en vivo: "Tienes que aprender de las mejores así como Johanna"

¡Se dijeron de todo en 'EEG'! Katia Palma no dudó en calificar de "histérica" a Melissa Loza y recordarle incluso a Milett Figueroa, luego de que 'La Diosa' la comparara con Johanna San Miguel.

Pelea entre Katia Palma y Melissa Loza generó reacciones divididas entre los seguidores del reality.
Pelea entre Katia Palma y Melissa Loza generó reacciones divididas entre los seguidores del reality. | Foto: composición LR/América TV

La tensión estalló en pleno programa en vivo. Durante una edición reciente de 'Esto es guerra', Melissa Loza y Katia Palma protagonizaron un enfrentamiento que dejó al público dividido. Lo que comenzó como una crítica por la pérdida de un punto en competencia terminó en una discusión cargada de reproches, comparaciones y frases que no pasaron desapercibidas.

"Tienes que aprender de las mejores así como Johanna", lanzó Melissa, en clara referencia a Johanna San Miguel, exconductora del reality de América Televisión. La frase encendió aún más el cruce verbal, que ya venía escalando desde que Katia cuestionó la actitud de la modelo en el set.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Pancho Rodríguez se quiebra por emotivo reencuentro con su hija que llegó a Perú: "Mi reina hermosa"

lr.pe

Melissa Loza se defiende de Katia Palma y lanza comparación con Johanna San Miguel

El conflicto se desató cuando Katia Palma, visiblemente molesta por el desempeño del equipo, cuestionó que Melissa Loza perdiera un enfrentamiento ante Onelia Molina. "¿Tú eres nueva o qué pasa?", le reclamó, generando una inmediata reacción de la modelo. "Respetos guardan respetos. No me hables así porque yo no te falto el respeto", respondió la popular 'Diosa'. La discusión escaló rápidamente, con Katia sugiriendo que Melissa se fuera con los rivales y calificándola de histérica: "Entonces ándate a los combatientes, con mucha pena".

Más adelante, Melissa le recriminó a Katia su falta de apoyo hacia los guerreros y lanzó la frase que marcó el momento: "Ponte la camiseta así como lo hacía Johanna San Miguel. Tienes que aprender de las mejores así como Johanna sacaba toda la garra con nosotros", reclamó. La comparación con San Miguel no cayó bien en Katia, quien respondió con sarcasmo: "Ay, Melissa, no me aburras con tu discurso antiguo de Johanna. Si sacamos muertos, yo saco a Milett también". A pesar de la tensión, Melissa se mantuvo firme: "Se aprende de las grandes; eso no te hace más ni menos".

PUEDES VER: De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

lr.pe

Katia Palma responde a Melissa Loza con ironía y Rosángela Espinoza interviene

Katia Palma intentó minimizar el conflicto, asegurando que Melissa se lo había tomado personal, mientras se burlaba del tono tranquilo con el que la modelo intentaba continuar la conversación. "Ya, Melissa, voy a rezar el ángelus a tu pedido y voy a pedir que cambien a Onelia. Tú tranquila, sigue por el camino de la luz y anda a los combatientes", declaró en 'Esto es guerra'.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La discusión no terminó ahí. En medio del cruce, Rosángela Espinoza intervino en defensa de Melissa, recordándole a Katia que ella debía liderar con motivación, no con reproches. En esa línea, Katia se mantuvo en su postura de que Loza se había tomado las cosas de forma personal a pesar de sus años de experiencia en el reality de América Televisión.

Notas relacionadas
Pancho Rodríguez se quiebra por emotivo reencuentro con su hija que llegó a Perú: "Mi reina hermosa"

Pancho Rodríguez se quiebra por emotivo reencuentro con su hija que llegó a Perú: "Mi reina hermosa"

LEER MÁS
De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

LEER MÁS
Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota