'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

'Esto es guerra' se consolida como el programa en vivo número uno en la televisión nacional, alcanzando 18.8 puntos de rating. Supera ampliamente a 'Eres mi bien'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El reality de competencia 'Esto es guerra' se consolida como el programa en vivo número uno de la televisión nacional, superando los 18 puntos de rating; pues el martes 16 de septiembre registró 18.2 y el miércoles 17 alcanzó 18.8 puntos. Con estas cifras, el programa juvenil ha superado ampliamente a la novela 'Eres mi bien' que apenas alcanzó los 4,8 puntos, y que recientemente cambió de horario en una estrategia televisiva de Latina. Recordemos que hace semanas, 'Esto es guerra' también superó ampliamente a 'Yo soy', en un esperado retorno a las pantallas.

Por otro lado, Diego Quijano, gerente general de ProTv señaló que está feliz por los resultados en el rating, pero no se duermen y seguirán innovando. "Estamos contentos con las cifras, eso nos motiva a seguir trabajando para ese gran público que diariamente nos ve y al que queremos seguir entreteniendo. El reto cada día es mayor y seguiremos innovando, teniendo como objetivo seguir superándonos", indicó.

Rosángela Espinoza y Gabriel Meneses dan de qué hablar



El programa de América Televisión no solo sigue cautivando al público con sus competencias extremas; sino que el último martes tuvo como protagonistas a Rosángela Espinoza y Gabriel Meneses en un reto de actuación donde dieron todo y terminaron dándose un apasionado beso de novela.

Ambos fueron seleccionados por la producción del reality, donde los pusieron a prueba para representar una escena de la novela 'La Usurpadora', cumpliendo a cabalidad con un beso romántico.

Luego de eso, Gabriel Meneses ha señalado que todo fue muy profesional y que no tendría problema en que haya una segunda parte. "Todo fue muy profesional, yo le he dado mucha confianza a Rosángela porque tengo más experiencia. Y no tendría problema en que haya una nueva escena", indicó el 'guerrero'.

