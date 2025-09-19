Melissa Loza tiene actualmente 42 años y es una de las chicas realiti más populares. Foto: Composición LR/América TV

Melissa Loza tiene actualmente 42 años y es una de las chicas realiti más populares. Foto: Composición LR/América TV

Melissa Loza protagonizó angustiantes momentos durante un reto en vivo en el reality ‘Esto es Guerra’. La exmodelo tuvo que soportar que una serpiente se deslizara sobre su cuerpo mientras permanecía recostada en un sarcófago trasparente. “Esas son de las que muerden”, advirtió Renzo Schuller.

Sin embargo, la situación no fue nada fácil para Loza debido al terror que siente por esos animales. Entre lágrimas, se negó en un inicio a cumplir la prueba y pidió a sus compañeros que la reemplazarán, pues había entrado en pánico: “Me voy a ahogar, Dios mío”, imploraba mientras su rostro reflejaba sufrimiento.

Melissa Loza estuvo a punto de vomitar tras no soportar reto en ‘EEG’

Cuando finalmente decidió cumplir el reto con la serpiente que se movía sobre su cuerpo dentro de un sarcófago, Melissa Loza, de 42 años, rompió en llanto. Yaco Eskenazi se mantuvo a su lado cubriéndole los ojos para que no viera al animal salvaje, pero eso no ayudo mucho. “Voy a vomitar, Katia, voy a vomitar”, exclamó desesperada la exmodelo mientras tosía y hacía el ademán de querer hacerlo.

Para complicar aún más la situación, Loza debía responder preguntas de cultura general al mismo tiempo que soportaba el reto. Al retirarle la serpiente y levantarse, comenzó a temblar intensamente mientras recibía las felicitaciones de Gabriel Meneses y Rosángela Espinoza.