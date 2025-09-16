El creador de contenido Valentino tuvo que soportar durante un minuto y medio la presencia de tarántulas para pasar el reto. | Foto: composición LR/TikTok/@choppmt_04s

El creador de contenido Valentino tuvo que soportar durante un minuto y medio la presencia de tarántulas para pasar el reto. | Foto: composición LR/TikTok/@choppmt_04s

En el reciente programa de 'Esto es guerra' el tiktoker Valentino vivió un momento aterrador en uno de los juegos. El reto consistía en responder preguntas de pregunta general mientras se encontraba echado en una camilla de cristal con varias tarántulas recorriendo su cuerpo. Para esta prueba se enfrentó a Pancho Rodríguez, integrante de 'Los Combatientes'. Su rostro reflejaba inseguridad, pues no estaba seguro de poder continuar debido al miedo que sentía.

“Como dice tu nombre, eres valiente. Concéntrate en las preguntas, necesitamos los puntos”, se le oye decir a Katia Palma. Para darle mayor confianza, Patricio Parodi también intentó motivarlo, por lo que Valentino terminó ingresando a la caja. Su acción causó admiración no solo entre sus compañeros, sino de usuarios en TikTok.

Usuarios destacan a Valentino por enfrentarse a reto con tarántulas

En el video publicado en la cuenta de TikTok @choppmt_04s se le ve al creador de contenido cumpliendo el reto. Aunque intentó concentrarse en las preguntas, el miedo lo dominó y solo logró responder muy poco. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales aplaudieron la valentía del joven creador de contenido, indicando que fue más arriesgado en comparación con sus compañeros.

"Ese chico fue más valiente que todos", "Yo no aguantaría porque le tengo miedo a las tarántulas", "Lo gracioso es que Valentino si entra y cuando le toca a Patricio no", "A mí me dio cositas", "Valentino es valiente", "Aplausos para él", "Pobre chiquito", "Esas no son tarántulas venenosas", "Yo me desmayaría ¿Quién va a soportar eso?", se lee en los comentarios de redes sociales.

¿Quién es Valentino?

Valetino Palacios, mejor conocido en redes sociales como Valentino, es un popular creador de contenido peruano. Alcanzó la fama por sus populares frases como 'Tumba la fiesta', 'Oye que tienes', 'Mami, dile pues mami'.