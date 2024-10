El reciente debut de Adriano, hijo de Florcita Polo y Néstor Villanueva en la telenovela 'Tu nombre y el mío', transmitida por América Televisión, ha sorprendido al público, pero sobre todo a su propio padre. Néstor Villanueva, cantante de cumbia, se enteró por sorpresa de la participación de su hijo en la pantalla chica. En una entrevista realizada por el programa 'América Hoy', Villanueva confesó entre lágrimas que no estaba al tanto de que su primogénito estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

Néstor Villanueva se quiebra al enterarse de debut actoral de su hijo

Durante la entrevista para 'América Hoy', Néstor Villanueva no pudo evitar quebrarse emocionalmente al hablar sobre el debut de su hijo Adrianito en la telenovela 'Tu nombre y el mío'. A pesar de que su relación con Florcita Polo ha estado plagada de tensiones y problemas legales, Villanueva ha expresado su deseo de ver a sus hijos.

"La verdad, no sabía nada, me da una alegría tremenda, hasta las lágrimas", dijo entre sollozos. El cantante destacó el esfuerzo y talento de su hijo, quien ha estado estudiando teatro desde hace tiempo, y se mostró orgulloso de que el pequeño se esté labrando su propio camino. "Me da gusto porque se está ganando un nombre a través de su esfuerzo", agregó Villanueva, quien no pudo contener la emoción al recordar lo mucho que ha deseado estar más presente en la vida de su hijo.

Este debut actoral es un gran paso para el hijo de la conocida Florcita Polo, quien, al igual que su madre y su padre, parece seguir los pasos de la farándula y el entretenimiento.

Problemas legales entre Néstor Villanueva y Florcita Polo

El orgullo de Néstor Villanueva por el éxito de su hijo contrasta con la complicada situación que ha vivido con su expareja Florcita Polo en los últimos años. Los problemas entre ambos se han intensificado debido a cuestiones legales que han limitado el contacto de Villanueva con sus hijos. A lo largo de los últimos 16 meses, el cantante ha manifestado públicamente su frustración por no poder ver a sus pequeños, y en varias ocasiones ha roto en llanto al hablar de ello.

Hijo mayor de Florcita Polo debuta en la actuación. Foto: Captura América

Además, Néstor Villanueva fue criticado hace algunos meses por no presentarse en una audiencia judicial en la que estaba citado por desobediencia y desacato a la autoridad. Durante esa ocasión, el programa 'América Hoy' intentó comunicarse con el cantante, pero su respuesta fue evasiva, y según las redes sociales, Villanueva fue visto realizando ejercicio mientras la audiencia se llevaba a cabo. Esta actitud generó aún más controversia en torno a su vida personal y legal.

A pesar de los conflictos con Florcita Polo, Néstor Villanueva sigue mostrando su apoyo a sus hijos y celebrando sus logros. La relación entre ambos permanece en el ojo público, pero el foco en este momento parece estar en el éxito que su hijo ha logrado en la televisión peruana.