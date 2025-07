Micheille Soifer confiesa que sigue casada y sus palabras dejan en shock a sus seguidores. La conductora de 'Ponte en cola', quien ha hablado abiertamente de su matrimonio en otras ocasiones, sorprendió al revelar que aún no ha podido divorciarse de Paul Fernández y que no tiene idea de su paradero. "No sé nada de él", afirmó en una reciente entrevista con Mónica Delta para el programa 'Habla serio'.

La cantante también manifestó que su esposo finalmente accedió a firmar los papeles de divorcio, algo que antes se negaba a hacer. Sin embargo, hasta hoy, continúa siendo su cónyuge ante la ley.

Micheille Soifer y lo que dijo sobre su matrimonio con Paul Fernández

Al hablar sobre su matrimonio en una entrevista con Mónica Delta, Micheille Soifer detalló: "A los 13 o 12 años, cuando empecé a crecer, había un chico que me gustaba; era el amigo de mis primos y 4 años mayor que yo. Fue mi primer enamoradito a los 15. También fue el primero que me sacó la vuelta. Él ya quería besos más apasionados, pero yo era muy niña. Entonces me sacó la vuelta con una de su edad. Yo me fui a Perú con el corazón roto", narró, recordando cómo inició su vínculo con Paul Fernández cuando ella tenía 17 años y aún estudiaba en Estados Unidos.

Aunque su historia inició como un romance adolescente, tomó un giro inesperado cuando decidieron casarse para que ella pudiera volver al país norteamericano: "Al año, fue a buscarme a Perú. Me dijo: 'Mich, perdóname. No sabía lo que hacía'. Le creí, ilusionada. Me dice: 'Me gustaría que regreses a estudiar a Estados Unidos'. Ya no podía volver. Entonces, decidimos casarnos para yo regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces él vino a Perú, se casó conmigo y se fue", explicó.

Esposo de Micheille Soifer aceptó firmar el divorcio, pero siguen sin comunicarse

En esa línea, Micheille Soifer agregó entre risas: "Hasta el día de hoy sigo casada, no sé nada de él". Aunque en un momento Paul Fernández se negó a aceptar el divorcio, la 'Bombón Asesino' asegura que ya cambió de postura. No obstante, pese a ese aparente avance, sigue legalmente casada y sin noticias de su esposo.

"Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama: 'Ya, me quiero divorciar de ti'. Y hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él", confesó a Mónica Delta, quien no pudo evitar reírse ante la particular situación de la mediática artista.