Espectáculos

Michelle Soifer lanza fuerte indirecta a Leslie Shaw en letra de su nueva canción: "Rubia con tu plata"

Tras críticas, la ex chica reality estrenó un nuevo tema que estaría dedicado a la popular 'Gringa', donde arremete mencionando su incursión en la cumbia, la colaboración con la cantante Thalía, entre otros.

Michelle Soifer dedica canción 'Rubia con tu plata' a Leslie Shaw. Foto: Composición LR
Michelle Soifer dedica canción 'Rubia con tu plata' a Leslie Shaw. Foto: Composición LR

Michelle Soifer no se guardó nada y a través de su nueva canción le envió fuertes indirectas a la cantante Leslie Shaw, a quien días atrás criticó en su programa 'Ponte la Cola'. La popular 'Michi' le habría dedicado el tema 'Rubia con tu plata' a la intérprete de la 'Faldita', debido a la serie de referencias utilizadas en la composición y el video musical.

En la letra de la canción estrenada este 15 de setiembre, Soifer arremetió contra la 'Gringa', señalando que su reciente incursión en la cumbia peruana fue para sobrevivir, mientras que ella la canta desde que nació. De igual manera, le lanzó un potente dardo recordándole su colaboración con la cantante mexicana Thalía. "Ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir", se le oye decir en el video que ya tiene 28 mil vistas en YouTube.

PUEDES VER: Michelle Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja: "Nunca pensé tener familia con nadie"

lr.pe

Michelle Soifer le dedica canción a Leslie Shaw

Las indirectas no se quedaron solo ahí, pues la popular 'Bombón asesino' no dudó en referirse a la actitud y al canto de Leslie en su canción, indicando que debería "dejar de hablar" y "aprender a cantar de verdad". Por si fuera poco, también le recordó a Sergio Romero 'Chechito', quien semanas atrás insinuó haber tenido una relación amorosa con la cantante de 'Pendejerete'.

Cabe recordar, que el lanzamiento de 'Rubia con tu plata' llega luego de que Michelle lanzara fuertes críticas hacia Shaw en su programa 'Ponte la Cola', donde la acusó de generar controversias con el propósito de promocionar su música, es decir, tener un modus operandi cada vez que pretende realizar el lanzamiento de algún tema.

Hasta el momento, la 'Rubia' no le ha respondido directamente a Soifer por la canción, sin embargo, a través de sus redes sociales le habría lanzado una indirecta. En historias de Instagram la cantante compartió varios de sus logros musicales como sencillos de oro otorgados por Sony Music, lo cual se trataría de una respuesta a las críticas.

