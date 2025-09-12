HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina destroza a Michelle Soifer por su paso fugaz como conductora: "No le daba el cerebrito”

‘Michi’ había conducido la sección de espectáculos de Latina Matinal, pero ahora fue reemplazada por Ricardo Rondón, quien tampoco se salvó de los dardos de la "urraca".

Magaly Medina critica a Michelle Soifer tras ser reemplazada programa matinal. Foto: Composición LR
Magaly Medina critica a Michelle Soifer tras ser reemplazada programa matinal. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly Tv La Firme, Magaly Medina no tuvo reparos en arremeter contra Michelle Soifer, quien tuvo un breve paso como conductora de la sección de espectáculos del noticiero matutino. La presentadora cuestionó el desempeño del “bombón asesino” y aprovechó para repasar su trayectoria en la música, dejando en claro que la cantante no está lista para asumir un rol en ese espacio.

Michelle, conocida por ser la conductora en Ponte en la Cola, había tenido un espacio extra en Latina Matinal, donde se esperaba que pudiera brillar en la conducción de espectáculos. Sin embargo, según Magaly, esa experiencia solo fue un intento fallido.

lr.pe

“Tenían la idea de que Michelle Soifer se iba a convertir en la próxima Rebeca Escribens de la sección de espectáculos porque ahora todos los noticieros tienen su sección de espectáculos. Pero ella, que todavía no está preparada, no ha triunfado ni como cantante de cumbia ni como artista de música urbana, como todas las cosas que se ha puesto a hacer”, sostuvo Medina.

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer

La conductora lanzó duras críticas a ‘Michi’, señalando que su único espacio seguro era como participante de un reality de competencia, y no en la conducción. Con ironía cuestionó la decisión del canal de ponerla al frente de la sección de espectáculos en el noticiero, afirmando que pensaban que sería la “estrella del milenio televisivo”.

lr.pe

"La meten como guerrera y ese siempre ha sido su refugio, pero de ahí sacarla y ponerla como conductora, ¿a qué cerebro que se cree grandioso se le habría ocurrido esa idea? Que fue como: ‘¡Wao! Será la próxima estrella del milenio televisivo’. Sin embargo, fue solo una semana porque a la pobre no le daba el cerebrito. Pónganle un teleprompter y hagan que lea para que ella no diga tantas sandeces", señaló.

Magaly también lanza su dardo contra Ricardo Rondón

Tras su crítica a la Soifer, la “urraca” no dudó en lanzar dardos contra Ricardo Rondón, quien ahora ocupa su lugar en la conducción matinal. La presentadora lo calificó como un hombre impresentable y aseguró que tampoco tiene talento frente a las cámaras.

"Ahora el remedio fue peor que la enfermedad. Dijeron: 'Bueno, ¿ahora a quién ponemos?' Y pusieron a un impresentable que se ha dado vueltas de tapahuecos por todos los canales. Este hombre lo ves y no tiene ni ángel", agregó.

