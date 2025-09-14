HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Michelle Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja: "Nunca pensé tener familia con nadie"

Michelle Soifer, actual conductora de 'Ponte en la cola', reveló que está "súper animada" por convertirse en madre por primera vez en 2026.

Michel Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja
Michel Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja | Composición LR/ Difusión/ IG - Michelle Soifer

Michelle Soifer reveló en una entrevista para 'Trome' que está "súper animada" por convertirse en madre y sorprendió al anunciar que está en sus planes tener a su primer hijo en 2026. La también conductora contó que ha congelado sus óvulos como parte de su preparación para ese momento. A sus 35 años, Soifer confesó que le gustaría tener tres hijos, una cifra menor en comparación con su madre, quien tuvo cinco. Además, no dudó en revelar quién sería el padre de su futuro hijo o hija.

La actual pareja de Soifer se trata del cantante cubano Gleyson Reñe, ex miembro de la agrupación Combinación de La Habana, quien actualmente desempeña su carrera musical como solista. Michelle no dudó en expresar lo diferente que es esta etapa en su vida sentimental: “Nunca pensé tener una familia con alguien, pero esta vez me pasa lo contrario”, confesó. En la entrevista, reconoció que en el pasado no tuvo suerte en el amor. “Estaba chibola, me enfocaba mucho en mi trabajo y no le daba tanta importancia. Hoy ya sé lo que quiero para mi vida”, afirmó. Al recordar sus romances anteriores, fue tajante: “Nunca me enamoré de los anteriores”.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Michelle Soifer: de chica reality a conductora de televisión

Michelle Soifer declaró al 'Trome' que atraviesa una nueva etapa profesional vinculada a la televisión. Tras su paso por la cumbia y los programas de competencia, ahora se desempeña como conductora del programa ‘Ponte en la cola’, que se emite por Latina. En esta faceta, ha dejado de ser el centro de la noticia para ocupar el rol de presentadora. “Estoy orgullosa de haber sido chica reality, pero he dado un paso adelante. Encima, teniendo a mi lado a Ricardo Rondón, de quien aprendo a diario”, comentó durante una entrevista.

En esta nueva etapa como conductora, Michelle Soifer ha enfrentado ciertos cambios en su entorno. Comentó que algunos colegas han dejado de responderle las llamadas o no la invitan a reuniones, al pensar que podría pedirles información o mencionarlos en su programa. “Me timbran: ‘No vayas a decir esto o lo otro’”, señaló. A pesar de esas reacciones, Soifer asegura que intenta generar un ambiente de confianza en sus entrevistas. “Trato de ser sutil. Que el invitado converse, se sienta cómodo y, al sentirse en confianza, termine hablando de todo”, explicó.

