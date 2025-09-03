El nombre de Micheille Soifer ha estado constantemente vinculado a polémicas a lo largo de su trayectoria en la televisión. Uno de los episodios más recordados fue su vínculo con el exfutbolista Rinaldo Cruzado, cuando se le señaló de haberse interpuesto en su matrimonio. Esa historia parece haberse convertido en una 'sombra' que la acompañará en su vida pública, y así se lo recordó Ricardo Rondón durante una transmisión en vivo del programa 'Ponte en la cola'.

El comentario surgió después de que ambos conductores presentaran un informe sobre la próxima venta de la mansión de Jefferson Farfán. En ese contexto, mencionaron a Rinaldo Cruzado, exvolante de la selección peruana, como uno de los amigos que estaría apoyando a la ‘Foquita’ en este proceso. Tras el comentario de Rondón, la exchica reality 'enfureció' y pidió que lo retiraran del estudio. "Es una falta de respeto", expresó.

Micheille Soifer y Rinaldo Cruzado: Ricardo Rondón le recuerda su romance secreto

"Vi a Reinaldo Cruzado, Rinaldo Cruzado... ¿Rinaldo o Reinaldo?", le preguntó Ricardo Rondón a Micheille Soifer. La exbailarina le respondió que la primera opción era la correcta, sin esperar la respuesta contundente por parte de su compañero en la conducción. "Tú lo conoces mejor que yo, por eso te pregunto", añadió el conductor, dejando en shock a la actual pareja de Gleyson Reñe.

Tras este inesperado comentario, Soifer se quedó impactada, en silencio y solo atinó a hacer unos gestos para que la producción retire del set a Rondón. "Llévenselo, por favor, llévenselo, no puede ser esta falta de respeto, somos compañeros, ¿para qué?", expresó la ahora figura televisiva de Latina visiblemente indignada.

La relación entre Michelle Soifer y Rinaldo Cruzado: una historia que marcó a la farándula

En 2014, el nombre de Michelle Soifer se vinculó fuertemente al del futbolista Rinaldo Cruzado, tras varias especulaciones que surgieron en redes sociales. La entonces 'guerrera' compartía mensajes en su cuenta de Twitter donde hacía referencia al número 8, dorsal que utilizaba el mediocampista en la selección peruana, lo que alimentó los rumores de un romance.

Micheille Soifer y su romance con Rinaldo Cruzado.

En mayo del mismo año, un audio difundido en YouTube generó controversia, ya que revelaría que el vínculo entre Soifer y Cruzado sí había existido. En la grabación, realizada durante una conversación con Jazmín Pinedo, Gino Assereto y la productora de 'Esto es guerra', Mariana Ramírez del Villar, Michelle habría reconocido que su historia con el deportista había terminado. “Es que yo ya no tengo nada con él”, expresó en la conversación.

Fotografías confirmaron el romance

Un mes después, en julio de 2014, aparecieron fotografías en las que Michelle Soifer y Rinaldo Cruzado se mostraban besándose. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, habrían sido tomadas en Argentina durante el 2013, lo que terminó por consolidar la versión de que ambos habían mantenido un romance.

Micheille Soifer y Rinaldo Cruzado se besan.

Consultada sobre el tema, la cantante se defendió en entrevista con Trome, negando que hubiera intervenido en el matrimonio del deportista y recalcando que lo vivido con él pertenecía al pasado. “No te puedo decir eso, porque no hemos quedado en nada, no somos amigos. Ese tipo de cosas son superdelicadas, hay cosas de las que ni yo puedo hablar. No me metí en la relación, para nada, no es verdad”, comentó Michelle Soifer.

Madre de Micheille Soifer acepta romance de su hija con Rinaldo Cruzado

En 2017, el tema volvió a cobrar relevancia cuando Katherine Cárdenas, madre de Michelle, decidió hablar públicamente en el programa 'Cuéntamelo todo'. Ella confirmó que el romance con Rinaldo Cruzado sí ocurrió, aunque recalcó que no existió ninguna infidelidad de por medio.

”Sí, Michelle estuvo con Rinaldo. Fue un tiempo muy corto, me parece que él estaba separado. Comentaron que mi hija había sido la amante, pero siempre dirán lo que sea, no me sorprende nada, siempre tratarán de hacer quedar mal a Michelle. No sé exactamente el tiempo (que estuvo con Cruzado), pero sí lo he conocido, es una buena persona y caballero”, declaró.