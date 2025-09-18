HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Isabel Acevedo lanza indirecta a Christian Domínguez tras ser consultada por su nueva relación con Karla Tarazona: "Pregúntenle a Vania"

Isabel Acevedo se mostró irónica al responder sobre el romance entre Christian Domínguez con Karla Tarazona, dejando claro que ha superado esa etapa de su vida.

Isabel Acevedo opinó sobre la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona y envío indirecta al cantante de cumbia.
Isabel Acevedo opinó sobre la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona y envío indirecta al cantante de cumbia.

El reciente regreso de Isabel Acevedo a Lima no solo marcó un reencuentro con el público, sino también una inevitable consulta sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. La popular 'Chabelita' fue abordada por el programa 'América hoy', donde dejó en claro que su presente está muy lejos de las polémicas del pasado.

“Ya han pasado tantos años. Estoy casada y no voy a opinar sobre otras personas porque no es lo adecuado. Él ya está en su vida, que sea feliz. Yo estoy tranquila y enfocada en mí”, señaló. Al ser consultada sobre si el romance le sorprendía, fue tajante: “Por respeto a mi esposo, estoy en otra etapa de mi vida. Estoy en proceso de sobresalir y de crecer junto a él. Han pasado más de siete años, ya lo superé”.

PUEDES VER: Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

Isabel Acevedo lanza indirecta a Christian Domínguez

El momento más comentado ocurrió cuando se le preguntó si confiaba en un verdadero cambio de Christian Domínguez, conocido por sus episodios de infidelidad. Con ironía, Acevedo respondió: “¿Ustedes le creen? Si tú le crees, ya pues... No sé, hay que preguntarle a Vania, ella sí responde”, dijo, en alusión a Vania Bludau, expareja del cantante de cumbia.

Tras casi ocho años de la polémica ruptura entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, en la que se señaló a Isabel Acevedo como la tercera en discordia, la bailarina se muestra distante y afirma que su vida actual no gira en torno a antiguos conflictos mediáticos. Actualmente, está casada por civil desde hace dos años con el empresario Rodney Rodríguez. Ambos se conocieron y se comprometieron en 2022, y desde entonces han hecho pública su relación.

