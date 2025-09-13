HOYSuscripcion LR Focus

Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

La conductora Karla Tarazona no oculta su ilusión y confesó que sueña con la llegada de la cigüeña, pues le encantaría convertirse en madre nuevamente.

Karla Tarazona sorprende con su mensaje sobre un próximo embarazo. Foto: Composición LR/Captura.

Karla Tarazona sorprendió con una confesión que rápidamente encendió la farándula. La conductora de ‘Préndete’ reveló que no descarta volver a convertirse en madre y que, de hacerlo, le gustaría que sea al lado de Christian Domínguez, el cumbiambero con quien mantiene una relación sólida pese a las polémicas que han enfrentado en el pasado.

Con evidente ilusión, Tarazona aseguró que su gran deseo es tener una niña, a quien cariñosamente llama “su princesa”. La presentadora no dudó en abrir su corazón y compartir este anhelo familiar, que ha generado sorpresa entre sus seguidores.

Karla Tarazona revela sus planes para un próximo embarazo 

El romance entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar, no solo por su sorpresiva reconciliación después de varios años, sino también por los planes a futuro que ambos han dejado entrever. Y es que, así como la conductora expresó su deseo de tener una niña, el cumbiambero también manifestó sus intenciones de agrandar la familia y volver a convertirse en padre junto a ella.

Karla Tarazona revela sus planes de un próximo embarazo.

“A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja”, dijo el cantante de cumbia.

“Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto. Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, sostuvo.

“Sí, quiero tener otro bebé (es mamá de tres varones), pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”, agregó Karla en el magacín de Panamericana Televisión.

