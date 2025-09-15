Durante la transmisión en vivo del programa de entretenimiento ‘Préndete’, Christian Domínguez protagonizó un momento inesperado al ser confrontado con una serie de imágenes generadas con Inteligencia Artificial. Entre ellas, una donde aparece abrazado junto al futbolista Christian Cueva, desató humor y sorpresa en el set, luego de que el cantante de cumbia no descartara que la foto en mención pase de la ficción a la realidad.

Otra de las imágenes que causó revuelo en el set del programa de Panamericana fue la foto donde, Pamela Franco y Pamela López, vinculadas sentimentalmente a Christian Cueva, aparecen abrazados. "Eso sí creo que sería imposible, imposible que pase", expresó sorprendido Christian Domínguez.

Christian Domínguez reacciona a su foto abrazado con Christian Cueva

La primera imagen que se mostró en el programa fue una supuesta fotografía de Christian Domínguez y Christian Cueva abrazados, creada con IA. Lejos de molestarse, el cantante reaccionó con tranquilidad. "No es que nunca pueda suceder, ¿ah? No tengo problema, puede pasar tranquilamente", expresó, dejando en claro que no mantiene enemistades con el futbolista que actualmente militan en Emelec de Ecuador, pese a que ambos estuvieron en controversia en el pasado por Pamela Franco.

Esta respuesta sorprendió a los conductores de 'Préndete', considerando los antecedentes de relaciones cruzadas entre ambos. Recordemos que Domínguez fue pareja de Pamela Franco por 3 años, mientras que Christian Cueva era relacionado constantemente con la cantante de cumbia, pese a mantener una relación de varios años con Pamela López.

Sin embargo, la situación cambió por completo cuando apareció en pantalla la imagen de Pamela Franco y Pamela López abrazadas. Visiblemente sorprendido, Christian Domínguez no pudo evitar reaccionar fuerte y claro. “Eso sí, creo yo que sería imposible en este caso, creo que es imposible que pase, pero lo otro sí, chapa tu flor”, expresó el conductor del espacio televisivo.