Christian Domínguez hizo fuertes declaraciones contra del grupo los Hermanos Yaipén, conformado por Walter y Javier. El conductor de televisión les pidió públicamente que no vuelvan a mencionar ni bromear sobre su esposa, Karla Tarazona.

“Amigos no somos y se están metiendo con mi familia. Yo puedo tolerar muchas cosas, pero es la última vez que permito que bromeen sobre el tema de mi esposa. Nunca más toques a mi esposa o señora. No la toques nunca más, evítate problemas”, dijo ofuscado Domínguez a Trome, sorprendiendo a muchos, ya que es conocido por mantener siempre la calma.

Christian Domínguez lanza fuerte advertencia a los Hermanos Yaipén

Christian Domínguez, de 42 años, advirtió a los Hermanos Yaipén que, si continúan mencionando a Karla Tarazona, él revelará todo lo que sabe sobre el grupo de cumbia. “Yo soy muy agradecido y por agradecimiento es que he callado muchas cosas, así que no te vuelvas a meter en un lugar donde no vas a salir bien parado”, declaró el líder de La gran orquesta.

“No quiero que suene amenazante ni advertencia, pero si no hablo es porque atrás hay una familia e hijos (de los líderes del grupo)”, señaló el cantante, quien también negó haberse llevado a los músicos de los Hermanos Yaipén tras su salida del grupo, como Javier y Walter afirmaron en una entrevista anterior.

Karla Tarazona también amenaza con revelar cosas privadas de los Hermanos Yaipén

Karla Tarazona expuso su incomodidad porque los Hermanos Yaipén la mencionen constantemente y advirtió que podría contar cosas privadas que solo ella conoce sobre ellos.

“No les debo nada ni ustedes a mí, porque si yo quisiera hablar… tengo años para hablar y decir muchísimas cosas, porque aquí nadie es santo, ni siquiera ustedes. A mí no me tiembla nada y cuando hablo lo hago con pruebas”, compartió a Trome.

Además, aclaró que tiene invitaciones para presentarse en Lambayeque y que en cualquier momento podría hablar sobre ellos, dejando en claro que ‘no es tan buena persona’ como Christian Domínguez.

“Solo quiero decir que ya tengo dos invitaciones para ir a Ferreñafe y Monsefú, así que dejen de meterme en sus chistes porque no son mis amigos para guardarles sus secretos. Espero que se entienda, porque como enemiga no soy tan diplomática como Domínguez”, sentenció Karla Tarazona, presentadora de ‘Préndete’.