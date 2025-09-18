Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

Kenyi Succar, hermano menor del reconocido músico peruano Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que atraviesa un momento delicado de salud. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el influencer contó que los médicos le advirtieron que existe un 70% de probabilidades de que tenga cáncer de tiroides, por lo que deberá someterse a una operación en los próximos días.

“Malas noticias, podría tener cáncer de tiroides. 70% de probabilidades, según dicen los médicos. Me van a operar, llevo años con este nódulo tiroideo… Recientemente, empezó a crecer muy rápido y descubrieron que era maligno. Fue un shock. Nunca imaginé que pasaría por esto”, confesó el hermano de Tony Succar, pero se mostró optimista de superar esta situación.

Kenyi Succar revela su posible diagnóstico de cáncer y confirma operación

En su mensaje, Kenyi explicó que desde 2017 venía controlando un nódulo tiroideo que en ese entonces resultó ser benigno. Sin embargo, en los últimos meses el crecimiento acelerado de este lo obligó a realizarse nuevos estudios, los cuales arrojaron un preocupante resultado. “Los médicos decidieron hacer otra biopsia y descubrieron que era maligno, con un 70% de probabilidades de que sea un cáncer de bajo riesgo y baja agresividad”, detalló.

El hijo de Mimy Succar informó que será sometido a una lobectomía, procedimiento en el cual le extirparán la mitad de la tiroides. A pesar del difícil diagnóstico, se mostró decidido a salir adelante. “Ya estoy de vuelta. Salir de esta depresión, seguir adelante, tengo que dejar esto atrás”, agregó.

Tony Succar le brinda su total apoyo a su hermano tras delicado diagnóstico

Tras la revelación de Kenyi, Tony Succar no dudó en enviarle un mensaje público de aliento. “Estamos todos contigo, apoyando, rezando. Vas a salir de esto perfecto, yo lo sé. La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo. Love you, hermano”, escribió el productor musical a través de redes sociales.

Los seguidores también se sumaron con mensajes de esperanza y fortaleza para el joven influencer. Frases como “Dios tiene el control” y “todo saldrá bien” inundaron su publicación, reflejando el cariño y apoyo que ha recibido en este difícil momento.