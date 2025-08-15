HOYSuscripcion LR Focus

Isabela Merced, la actriz peruana de Hollywood, sorprende al versionar ‘Apocalipsis’ con Tony Succar: “Es nuestra carta de amor a Perú”

Isabela Merced vuelve a cautivar a sus fans con una nueva versión de su tema ‘Apocalipsis’, producida por el galardonado Tony Succar. La canción, en clave de salsa, resuena con pasión y ritmo.

Grabada entre Miami y Los Ángeles, 'Apocalipsis' es una celebración de la cultura, el ritmo y la identidad. Fotos: difusión/Carlo Carrizo
Isabela Merced, la artista peruana más internacional del momento, no deja de sorprender con sus diversas facetas. Años después de haber lanzado su tema ‘Apocalipsis’, la actriz de ‘The Last of Us’ y ‘Superman’, sorprendió a sus fans al presentar una nueva versión de su canción original, la cual ha sido producida por Tony Succar, ganador de 2 premios Grammy y 2 Latin Grammy.

El último 15 de agosto, Isabela Merced se mostró emocionada al volver a reinterpretar ‘Apocalipsis’, una candente reinvención en clave de salsa que originalmente fue escrita y producida por Merced junto a su hermano Gyovanni Moner en 2020. “Siempre ha sido una de mis canciones más apasionadas, y escucharla cobrar vida en salsa es como verla renacer”, comentó la artista. 

Tony Succar le dio una vibra diferente a ‘Apocalipsis’

Grabada entre Miami y Los Ángeles, ‘Apocalipsis’ es una celebración de la cultura, el ritmo y la identidad que une dos generaciones de talento peruano. Merced comentó que la producción de Tony Succar eleva el tema a una electrizante muestra de arte latino.

“Tony aportó una energía explosiva y una autenticidad que me hicieron enamorarme de la canción una vez más. Es nuestra carta de amor a Perú, a la salsa y a la alegría de hacer música que mueve el alma y el cuerpo”, dijo Isabela Merced.

Por otro lado, Tony Succar expresó su satisfacción por el resultado del tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales. “‘Apocalipsis’ es puro fuego: una conexión tan intensa que parece que el mundo pudiera acabarse. Queríamos capturar esa sensación en un ritmo que te haga moverte, pero también sentir profundamente. Colaborar con Isabela ha sido una experiencia increíble; es una artista que entiende la fusión y respeta nuestras raíces”, señaló Succar.

‘Apocalipsis’ es un explosivo himno latino que une la fuerza de la salsa con el pop, rindiendo homenaje a la herencia peruana que ambos comparten. Succar, reconocido por su enfoque innovador en la música latina, aporta su sello inconfundible de energía y precisión, combinando la instrumentación tradicional de la salsa con arreglos contemporáneos.

