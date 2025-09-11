HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Isabela Merced se presentará en el concierto de Tony Succar

La estrella de la serie 'The Last of Us' interpretará la canción que versionó con el productor peruano. El concierto será en el Estadio Nacional.

Isabela Merced.
Isabela Merced. | Difusión.

La estrella de la serie The Last of Us, Isabela Merced, se presentará en el Estadio Nacional. La noticia fue confirmada por la actriz y Tony Succar en sus redes sociales. Ambos presentaron, en agosto, una versión en salsa de la canción Apocalipsis.  “Anuncio súper especial, sí lo pueden creer. ¡Gracias por amar nuestra canción!”, escribió la artista peruana-estadounidense. “Te quiero mucho. Gracias por aceptar la invitación. Será una apocalíptica”, respondió el ganador del Grammy.

PUEDES VER: Isabela Merced: "Soy una peruana que puede representar a su país en una película de Hollywood"

lr.pe

Su participación será como invitada especial del concierto que prepara Succar por sus 15 años en la música.   “Nunca dejé de soñar con este momento. Este concierto es el más anhelado desde que me dediqué a la música. Será un homenaje a los sueños y a todo lo que nos une como familia”, ha dicho el multiinstrumentista en un comunicado. “Estos 15 años han sido un viaje de mucho trabajo, pasión y amor por la música. Estoy agradecido por cada experiencia, cada escenario, cada colaborador y cada persona que ha creído en este sueño”.

A inicios de este año, Tony y Mimi Succar lograron hacer historia en los Grammy, siendo los primeros artistas peruanos premiados por la Academia estadounidense. “Esta celebración no solo es mía, sino de todos los que han caminado conmigo en este camino musical”, añadió sobre su concierto del 13 de diciembre.

PUEDES VER: Isabela Merced, la actriz peruana en 'The Last of Us'

lr.pe

Antes de conocer su ingreso a la serie The Last of Us y su personaje en ‘Superman’, Isabela Merced ya era descrita como una de las actrices jóvenes “más buscadas” en Hollywood. Como Isabela Moner, debutó en Broadway a los 10 años en el musical Evita. Luego tuvo un paso exitoso por televisión con la serie 100 Things to Do Before High School de Nickelodeon y el protagónico en el filme Dora y la ciudad perdida.

Isabela Merced, la actriz peruana en 'The Last of Us'

Isabela Merced, la actriz peruana en 'The Last of Us'

En paralelo, la actriz inició una carrera como cantante como Isabel Merced en homenaje a su abuela peruana. Tiene temas en español y grabó el videoclip de Agonía en Ayacucho con el DJ Kayfex.  “Es importante para mí incluir a Perú en todos mis proyectos. Soy mitad peruana, estoy aquí en el mundo de Hollywood, pero gracias a mi mami respeto mis orígenes, me encanta escribir en español y prefiero cantar en español (sonríe)”, declaró a La República en una entrevista en 2020, por el lanzamiento de su EP The Better Half Of Me.

A mediados de agosto, presentó el videoclip de Apocalipsis al lado de Tony Succar. Esta vez, la cantante apuesta por la salsa. Nos informaron que Isabela Merced tendría música inédita en inglés y español, y que podría seguir incluyendo a Perú en sus proyectos.

