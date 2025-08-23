Tony Succar y su familia sorprende al lucir kimonos en Japón: "Aprendimos tanto de nuestra cultura"
Tras la recuperación del padre de Tony Succar, la familia viajó a Kioto para disfrutar de su cultura materna y compartir un emotivo momento.
El compositor y productor musical Tony Succar vivió un momento especial junto a su familia en Japón, donde todos se vistieron con coloridos kimonos tradicionales en la ciudad de Kioto. A través de sus redes sociales, el ganador de dos premios Grammy compartió fotografías y confesó que esta experiencia fue única para ellos: “Aprendimos tanto de nuestra cultura japonesa, y disfrutamos muchísimo”, escribió emocionado.
El viaje estuvo cargado de simbolismo, ya que la madre de Succar tiene ascendencia japonesa. Después de la delicada operación en Miami de su padre, Antonio Succar, la familia decidió emprender este recorrido por el país asiático para reconectarse con sus raíces y celebrar un nuevo capítulo juntos.
Familia Succar. Foto: Instagram
Tony Succar y su familiar orgullosos de su ascendencia japonesa
Durante su estadía en Kioto, Tony Succar, sus padres Antonio y Mimy, su hermano Kenyi y la pareja de este último lucieron vistosos kimonos. El productor musical relató que este recuerdo fue aún más emotivo porque su padre recordó cómo se enamoró de su madre al verla usar esta prenda tradicional: “Mi papá dice que se recontra enamoró cuando vio a mi mamá en un kimono”, contó el músico.
En agradecimiento, Tony dedicó unas palabras a la agencia que los acompañó en la experiencia cultural: “Gracias @kyoto_tours_en_espanol por llevarnos en esta aventura en Kioto… Son los mejores”. La publicación recibió cientos de mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron el orgullo con el que la familia rinde homenaje a sus raíces.
La historia de amor de Mimy Succar y su esposo
La historia de amor entre Mimy y Antonio Succar comenzó en una fiesta en Chosica, donde ella quedó cautivada al descubrir que él tocaba el piano y trabajaba en la Marina Mercante. Desde ese momento nació un romance que, con el tiempo, enfrentó varios obstáculos.
Uno de los mayores retos fue la oposición inicial del padre de Mimy, quien por tradición deseaba que su hija se casara únicamente con un japonés. Antonio tuvo que pedir su mano en tres ocasiones hasta obtener la aprobación. “Yo fui la que rompí todo y dije: ‘Ese se queda como sea’”, recordó la cantante en una entrevista con Don Francisco.