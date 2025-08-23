HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Espectáculos

Tony Succar y su familia sorprende al lucir kimonos en Japón: "Aprendimos tanto de nuestra cultura"

Tras la recuperación del padre de Tony Succar, la familia viajó a Kioto para disfrutar de su cultura materna y compartir un emotivo momento.

Tony Succar y su familia compartieorn emotivas fotos en redes sociales. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Tony Succar y su familia compartieorn emotivas fotos en redes sociales. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El compositor y productor musical Tony Succar vivió un momento especial junto a su familia en Japón, donde todos se vistieron con coloridos kimonos tradicionales en la ciudad de Kioto. A través de sus redes sociales, el ganador de dos premios Grammy compartió fotografías y confesó que esta experiencia fue única para ellos: “Aprendimos tanto de nuestra cultura japonesa, y disfrutamos muchísimo”, escribió emocionado.

El viaje estuvo cargado de simbolismo, ya que la madre de Succar tiene ascendencia japonesa. Después de la delicada operación en Miami de su padre, Antonio Succar, la familia decidió emprender este recorrido por el país asiático para reconectarse con sus raíces y celebrar un nuevo capítulo juntos.

Familia Succar. Foto: Instagram

Familia Succar. Foto: Instagram

PUEDES VER: Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: 'Preferiría no incentivar esto'

lr.pe

Tony Succar y su familiar orgullosos de su ascendencia japonesa

Durante su estadía en Kioto, Tony Succar, sus padres Antonio y Mimy, su hermano Kenyi y la pareja de este último lucieron vistosos kimonos. El productor musical relató que este recuerdo fue aún más emotivo porque su padre recordó cómo se enamoró de su madre al verla usar esta prenda tradicional: “Mi papá dice que se recontra enamoró cuando vio a mi mamá en un kimono”, contó el músico.

En agradecimiento, Tony dedicó unas palabras a la agencia que los acompañó en la experiencia cultural: “Gracias @kyoto_tours_en_espanol por llevarnos en esta aventura en Kioto… Son los mejores”. La publicación recibió cientos de mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron el orgullo con el que la familia rinde homenaje a sus raíces.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi vive inesperado momento por comentario de fan en su show y responde 'indignado': '¿Qué miérc*** significa?'

lr.pe

La historia de amor de Mimy Succar y su esposo

La historia de amor entre Mimy y Antonio Succar comenzó en una fiesta en Chosica, donde ella quedó cautivada al descubrir que él tocaba el piano y trabajaba en la Marina Mercante. Desde ese momento nació un romance que, con el tiempo, enfrentó varios obstáculos.

Uno de los mayores retos fue la oposición inicial del padre de Mimy, quien por tradición deseaba que su hija se casara únicamente con un japonés. Antonio tuvo que pedir su mano en tres ocasiones hasta obtener la aprobación. “Yo fui la que rompí todo y dije: ‘Ese se queda como sea’”, recordó la cantante en una entrevista con Don Francisco.

Notas relacionadas
Isabela Merced, la actriz peruana de Hollywood, sorprende al versionar ‘Apocalipsis’ con Tony Succar: “Es nuestra carta de amor a Perú”

Isabela Merced, la actriz peruana de Hollywood, sorprende al versionar ‘Apocalipsis’ con Tony Succar: “Es nuestra carta de amor a Perú”

LEER MÁS
Tony Succar expone fuerte conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: "No saben lo que tuvimos que pasar"

Tony Succar expone fuerte conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: "No saben lo que tuvimos que pasar"

LEER MÁS
Mimy Succar habla por primera vez sobre la esposa de Tony Succar tras exponerse distanciamiento: "Ella no comprendía"

Mimy Succar habla por primera vez sobre la esposa de Tony Succar tras exponerse distanciamiento: "Ella no comprendía"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

LEER MÁS
"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota