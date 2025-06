Durante una entrevista en el podcast de Verónica Linares, Mimy Succar compartirá su testimonio sobre el complicado quiebre que vivió con su hijo, el productor musical Tony Succar. Aunque el episodio completo se estrenará el lunes 23 de junio, el adelanto ya ha generado fuerte impacto al revelar una etapa de distanciamiento total entre ambos artistas, marcado por silencios prolongados y conflictos no resueltos.

La también ganadora del Grammy compartió en Instagram un emotivo mensaje donde reflexionó sobre este episodio de su vida familiar. “La vida en familia no siempre es fácil… a veces discutimos, nos herimos sin querer, y nos alejamos. Pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso”, escribió Mimy Succar, aludiendo al proceso de sanación que vivió con su hijo tras años de tensión y alejamiento.

Mensaje de Mimy Succar. Foto: Instagram

El conflicto entre Tony y Mimy Succar

Tony Succar, ganador del Latin Grammy y uno de los músicos peruanos más destacados de los últimos años, confesó en una entrevista con Jesús Alzamora que durante un periodo crucial de su vida dejó de hablar con su madre. “Yo no hablaba con mi mamá, ella no hablaba conmigo. Si mi mamá estaba presente, yo prefería no ir porque me afectaba mucho”, relató el artista.

El conflicto, según reveló, se generó por acumulación de pequeñas diferencias, muchas de ellas triviales. Sin embargo, uno de los puntos de quiebre más fuertes fue cuando Tony decidió apartar a su madre de su banda musical: “No solamente la estoy quitando de mi vida, le estoy quitando la vida, porque la música es vida para cualquier músico”.

El reencuentro en televisión que cambió todo

La reconciliación entre Mimy Succar y Tony Succar se dio durante una sorpresa en el programa 'La Voz Perú', gestionada por el conductor Cristian Rivero. Fue este momento televisivo el que rompió el hielo entre madre e hijo y dio paso a una nueva etapa en su relación.

A partir de ese reencuentro, Tony no solo recuperó el lazo con su madre, sino que además le prometió producirle un disco como forma de agradecimiento y reparación emocional. “Hemos pasado por tanto… pero aquí estamos. Juntos. No hay nada más valioso que poder compartir la vida y la música contigo”, expresó Tony en sus redes sociales.