El reconocido músico y productor Tony Succar hizo pública una grave denuncia contra el Baptist Hospital de Florida, en Estados Unidos, donde su padre, Don Antonio Succar, fue sometido a una operación de emergencia. Según narró en sus redes sociales, el hospital habría presionado para dar el alta médica a su padre en menos de 24 horas tras la cirugía, sin considerar su estado físico ni emocional.

La situación fue expuesta a través de varias historias en Instagram, donde el artista expresó su indignación por el trato recibido. “Básicamente, están botando como perros. O sea, 21 horas después. Mi papá estaba comiendo y le digo ‘dennos 30 minutos…’. Mi papá estaba con la bata puesta y tuve que hablar con un supervisor y otro supervisor hasta que por fin, pero era porque supuestamente ya cuando te dan de alta, ya no tienes seguro y acá me cobran por minuto, entonces si no te sales en ese momento, te están apurando”, relató.

La fuerte denuncia de Tony Succar contra hospital de Florida

En su testimonio, Tony Succar fue enfático al criticar la atención médica recibida en el hospital, a pesar de haber sido clientes habituales del establecimiento. “Mi gente, quiero decirles algo: que el Baptist Hospital de aquí de la Florida entienda específicamente. Nosotros somos buenos clientes aquí desde hace mucho tiempo. Pero es tan terrible ahora. El peor que puede existir”, afirmó.

El percusionista advirtió también a sus seguidores sobre el hospital: “Solo te lo aviso, porque si tienen opciones a diferentes hospitales acá en Miami, búsquense otro hospital. Intenten no venir acá porque todo es dinero, el seguro y te tratan como terrible”.

De acuerdo con su relato, la presión para abandonar el hospital comenzó poco después de que el seguro dejara de cubrir los gastos de hospitalización. En medio del proceso de recuperación postoperatoria, su padre fue apurado por el personal sin consideración por su estado de salud.

Tony Succar critica al sistema de salud de Estados Unidos

Tony Succar, además de condenar el trato recibido, hizo una crítica directa al sistema de salud en Estados Unidos, señalando la falta de humanidad en los procesos hospitalarios. “Después de estar operado, después de toda esta experiencia, además con la anestesia todavía presente, tú sabes, ahí es como que estás sensible y lo están apurando, mi papá como agitado. No les importa eso. Eso es terrible. Todo lo bueno que pudo hacer el doctor… al final lo arruinan porque te hacen sentir que eres un pedazo de dinero más… es terrible”, declaró.

El músico peruano no dejó de reconocer la capacidad del cirujano que atendió a su padre, pero separó claramente el trabajo médico del funcionamiento institucional: “El doctor es muy bueno, el cirujano, obviamente, pero ya el sistema en sí es súper corrupto. Me imagino que muchos hospitales están así porque, bueno, este es la vaina de los seguros acá en Estados Unidos”.