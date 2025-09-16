HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Espectáculos

Magaly Medina indignada con 'Tomate' Barraza por besar a la fuerza a fan en concierto en vivo: "Falta de respeto"

La periodista Magaly Medina no ocultó su molestia al presentar el video de 'Tomate' Barraza y su beso a una fan. El cantante se pronunció sobre esta situación y aseguró que todo fue parte del show.

Magaly Medina también cuestionó la normalización de estos actos en escenarios públicos. Sin embargo, 'Tomate' Barraza se ha defendido tras ser criticado por el beso.
Magaly Medina también cuestionó la normalización de estos actos en escenarios públicos. Sin embargo, 'Tomate' Barraza se ha defendido tras ser criticado por el beso. | Foto: composición LR/ATV/TikTok/Instarándula

Magaly Medina no ocultó su indignación con Carlos 'Tomate' Barraza por su polémico beso a una fan durante un reciente concierto en vivo. La escena, compartida en redes sociales por la Instarándula, ocurrió el pasado 13 de septiembre en un colegio de mujeres en Tacna, donde se presentó con su orquesta en un evento organizado para exalumnas. En medio del espectáculo, el cantante subió a una joven al escenario, le preguntó si estaba soltera y la besó frente a todos. El gesto generó una reacción contundente de Magaly Medina, quien calificó el acto como una "falta de respeto" y dejó entrever que no había un consentimiento claro.

"Es como violar un espacio privado que ningún artista debe sobrepasar", expresó la 'Urraca' en 'Magaly TV, la firme'. La periodista cuestionó no solo el comportamiento de 'Tomate', sino también la normalización de este tipo de situaciones en escenarios públicos. "A ninguna mujer le gustaría que la besen o la agarren a la fuerza", añadió, visiblemente molesta por lo que consideró una invasión a la intimidad de la joven.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

PUEDES VER: María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

lr.pe

"Falta de respeto": Magaly condena el polémico beso de 'Tomate' Barraza a una fan

Magaly Medina no dudó en pronunciarse tras la difusión del video. "Creo que él no lo sabe, pero eso también se llama aprovecharse de la situación", dijo al analizar la escena en la que la joven, aparentemente sorprendida, intenta apartarse con los brazos antes de terminar riendo. Para Medina, esa reacción no justifica el gesto inicial. "La chica estaba en el escenario y él la besa de una manera que ella incluso al principio pone sus manos y lo empuja", explicó.

La periodista fue más allá y criticó el uso del escenario como espacio de poder. "Estos artistas se sienten dueños del escenario, con tanto poder para forzar a alguien a besarlos o abrazarlos", señaló. "La escena me ha parecido violenta. Aquella que quiere dar el beso, perfecto, pero no a alguien que es tomada a la fuerza", sentenció.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

lr.pe

'Tomate' Barraza se defiende: "Todo fue parte del show"

Tras la polémica, Carlos 'Tomate' Barraza respondió en entrevista con el periodista Samuel Suárez. Según el cantante, el evento se realizó en el colegio Niña María de Tacna y estuvo dirigido exclusivamente a exalumnas mayores de edad. "Con mucho respeto y como parte del show, las chicas pedían: 'beso, beso'. Hay todo un tema de respeto antes dé", afirmó. Barraza insistió en que el beso fue consensuado y que jamás se propasaría con una mujer, especialmente siendo padre de dos hijas.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, explicó que el gesto fue parte de la dinámica del espectáculo. "Ustedes también saben que soy medio loco y parte de la algarabía era eso", dijo. En otro momento, relató que incluso otra fan se le acercó para darle un beso espontáneo. "Hay otra parte donde yo me acerco cantando y una chica me estira la trompa y me da un pico. Es parte dé. No hubo nada premeditado. El show ha salido un éxito y las chicas se han quedado contentas", sentenció.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

LEER MÁS
Darinka Ramírez se pronuncia tras reencuentro de Farfán con su hija después de cinco meses: “No sé cuando la volverá a ver”

Darinka Ramírez se pronuncia tras reencuentro de Farfán con su hija después de cinco meses: “No sé cuando la volverá a ver”

LEER MÁS
María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido comprobar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Espectáculos

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota