Magaly Medina también cuestionó la normalización de estos actos en escenarios públicos. Sin embargo, 'Tomate' Barraza se ha defendido tras ser criticado por el beso. | Foto: composición LR/ATV/TikTok/Instarándula

Magaly Medina no ocultó su indignación con Carlos 'Tomate' Barraza por su polémico beso a una fan durante un reciente concierto en vivo. La escena, compartida en redes sociales por la Instarándula, ocurrió el pasado 13 de septiembre en un colegio de mujeres en Tacna, donde se presentó con su orquesta en un evento organizado para exalumnas. En medio del espectáculo, el cantante subió a una joven al escenario, le preguntó si estaba soltera y la besó frente a todos. El gesto generó una reacción contundente de Magaly Medina, quien calificó el acto como una "falta de respeto" y dejó entrever que no había un consentimiento claro.

"Es como violar un espacio privado que ningún artista debe sobrepasar", expresó la 'Urraca' en 'Magaly TV, la firme'. La periodista cuestionó no solo el comportamiento de 'Tomate', sino también la normalización de este tipo de situaciones en escenarios públicos. "A ninguna mujer le gustaría que la besen o la agarren a la fuerza", añadió, visiblemente molesta por lo que consideró una invasión a la intimidad de la joven.

"Falta de respeto": Magaly condena el polémico beso de 'Tomate' Barraza a una fan

Magaly Medina no dudó en pronunciarse tras la difusión del video. "Creo que él no lo sabe, pero eso también se llama aprovecharse de la situación", dijo al analizar la escena en la que la joven, aparentemente sorprendida, intenta apartarse con los brazos antes de terminar riendo. Para Medina, esa reacción no justifica el gesto inicial. "La chica estaba en el escenario y él la besa de una manera que ella incluso al principio pone sus manos y lo empuja", explicó.

La periodista fue más allá y criticó el uso del escenario como espacio de poder. "Estos artistas se sienten dueños del escenario, con tanto poder para forzar a alguien a besarlos o abrazarlos", señaló. "La escena me ha parecido violenta. Aquella que quiere dar el beso, perfecto, pero no a alguien que es tomada a la fuerza", sentenció.

'Tomate' Barraza se defiende: "Todo fue parte del show"

Tras la polémica, Carlos 'Tomate' Barraza respondió en entrevista con el periodista Samuel Suárez. Según el cantante, el evento se realizó en el colegio Niña María de Tacna y estuvo dirigido exclusivamente a exalumnas mayores de edad. "Con mucho respeto y como parte del show, las chicas pedían: 'beso, beso'. Hay todo un tema de respeto antes dé", afirmó. Barraza insistió en que el beso fue consensuado y que jamás se propasaría con una mujer, especialmente siendo padre de dos hijas.

Además, explicó que el gesto fue parte de la dinámica del espectáculo. "Ustedes también saben que soy medio loco y parte de la algarabía era eso", dijo. En otro momento, relató que incluso otra fan se le acercó para darle un beso espontáneo. "Hay otra parte donde yo me acerco cantando y una chica me estira la trompa y me da un pico. Es parte dé. No hubo nada premeditado. El show ha salido un éxito y las chicas se han quedado contentas", sentenció.