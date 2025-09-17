Henry Spencer sufre tremendo desplante de la streamer Zully en alfombra roja de película ‘Los patos y las patas’

Henry Spencer, conocido youtuber nacional, estuvo presente en la alfombra roja de la película ‘Los patos y las patas’, donde, como es costumbre, entrevistó a las figuras principales del evento para su contenido. Al notar la presencia de Zully, el influencer la llamó cortésmente para conversar, pero ella lo ignoró y se dirigió a su hermana, Yaniz, quien se encontraba al lado de Spencer tomándole fotos.

Justamente, su hermana le pidió a Zully que hable con el youtuber, pero la streamer se negó y solo respondió con una sonrisa tímida, pese al insistente pedido de Henry Spencer de conversar con ella. “¿Zully, por qué no?”, se lamentó el influencer mientras la jovencita se retiraba de la alfombra roja despidiéndose de todos.

Henry Spencer logra entrevistar a Zully y ella revela por qué lo ignoró

Sí. El influencer Benjadoes también estuvo presente en la alfombra roja de la película peruana y conversó brevemente por Henry Spencer, quien le pidió que trajera a Zully para poder hablar con ella. Finalmente, cumplió su propósito y logró que la streamer aceptara la entrevista con el youtuber.

Sin embargo, cuando Spencer le preguntó a Zully por qué lo había ignorado, ella señaló sentirse en desconfianza. “¿Por qué te fuiste?”, consultó el youtuber. A lo que la joven respondió: “Es qué si está él (Benjadoes) aquí, me da más confianza (es que es media tímida)”, aseguraron.

Pero cuando Spencer le preguntó si tenía miedo de que le pregunte algo indebido, la streamer lanzó una insólita justificación: “No, simplemente…. No sé”, concluyó Zully.

Zully anuncia que participará en el Miss Perú

Zully reveló que uno de sus sueños siempre fue participar en el Miss Perú. Sin embargo, aclaró que su objetivo no era una corona, sino, transmitir al mundo lo que significa la cultura, riqueza y diversidad que hay en el país.

“Desde muy joven he tenido la ilusión de representar al Perú y mostrar al mundo lo que significa nuestra cultura y diversidad. Participar en el Miss Perú no solo es cumplir un sueño personal, sino también transmitir un mensaje: que todas las personas, sin importar su estilo o procedencia, pueden brillar y perseguir sus metas”, señaló la streamer a La República.