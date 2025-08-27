Youtuber Benjadoes revela que Jorge Luna financió su película 'My Storylof' con cuantiosa suma en dólares: "Y me dió más"
En 'Habla Good', Benjadoes contó la peculiar forma de negociar de Jorge Luna. Además, reveló la suma en dólares que el comediante aportó a la película 'My Storylof'
En el programa del 26 de agosto de 'Habla Good', transmitido por el canal de YouTube 'Todo Good', el creador de contenido Benjamín Doig Espinoza, conocido como Benjadoes, relató cómo financió su película 'My Storylof' y atribuyó parte de ese apoyo económico a Jorge Luna, a quien llamó en tono irónico su "padrino mágico George Moon".
Benjadoes contó que le pidió dinero directamente a Luna y este, sin rodeos, le preguntó: "¿Cuánto quieres?". El youtuber respondió: "10.000 dólares, te lo voy a devolver en este plazo y con intereses". Para su sorpresa, Luna aceptó de inmediato con un simple "ya".
El comediante añadió: "Tú me estás siendo honesto y yo también lo estoy siendo contigo. Tengo el dinero y te lo voy a dar". Según Benjadoes, Luna habló con su productor y al día siguiente ya había depositado la suma pactada.
Benjadoes le vuelve pedir dinero a Jorge Luna para su película 'My Storylof'
Durante una reunión con sus socios, Benjadoes confesó que debatían si pedir un nuevo préstamo a Jorge Luna. Con cierto temor, decidió enviarle un audio de cuatro minutos solicitando más dinero. No precisó la cifra, pero adelantó que fue un monto muy superior al primer préstamo: "******** más".
Al cierre del relato, los conductores de 'Habla Good' comentaron que la cantidad prestada por Luna era insuficiente para producir una película. "10.000 dólares para una cinta no es nada", señaló Víctor Caballero, conocido en internet como Curwen.
Benjadoes anuncia el tráiler de la película 'My Storylof'
El 25 de agosto se publicó en el canal de YouTube 'Benjadoes' el tráiler de la película 'My Storylof', cuyo estreno está previsto para el 25 de septiembre.