Espectáculos

Influencer Zully sorprende al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

La influencer Zully impacta al anunciar su participación en el Miss Perú y motiva a sus seguidores con un mensaje inspirador.

Influencer Zully anuncia su participación en el Miss Perú. Foto: Composición LR/Captura.
Influencer Zully anuncia su participación en el Miss Perú. Foto: Composición LR/Captura.

El mundo de los certámenes de belleza siempre ha sido un escenario que despierta emociones, ilusiones y también debates. Este año, el Miss Perú sorprendió al recibir entre sus candidatas a una figura que viene conquistando a miles de seguidores desde otra vitrina: las redes sociales. Se trata de Zully, una reconocida influencer, quien decidió dar un giro inesperado en su trayectoria y postular al concurso de belleza más importante del país.

¿Qué dijo la influencer Zully acerca de su participación en el certamen de belleza?

La creadora de contenido, conocida por su carisma en TikTok y otras plataformas digitales, confesó que desde muy joven soñó con representar al Perú en un certamen internacional. Para ella, participar en el Miss Perú no significa únicamente buscar una corona, sino transmitir al mundo lo que simboliza la cultura, riqueza y diversidad del país.

“Desde muy joven he tenido la ilusión de representar al Perú y mostrar al mundo lo que significa nuestra cultura y diversidad. Participar en el Miss Perú no solo es cumplir un sueño personal, sino también transmitir un mensaje: que todas las personas, sin importar su estilo o procedencia, pueden brillar y perseguir sus metas”, aseguró. Con estas palabras, Zully dejó en claro que su motivación va mucho más allá de lo estético: se trata de inspirar a quienes la siguen y demostrar que los sueños sí se pueden alcanzar.

¿Zully piensa en realizarse algún “Retoquito” para el Miss Perú?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su declaración fue su firme postura frente a la presión de los estereotipos de belleza. En un ambiente donde muchas candidatas optan por procedimientos estéticos para “encajar” en los moldes tradicionales, Zully fue enfática en defender la importancia de la autoaceptación. “Estoy completamente feliz y satisfecha con mi cuerpo, porque he aprendido a valorarlo tal como es. No creo que sea necesario cambiarme para encajar en un molde; al contrario, quiero mostrar que se puede competir con confianza y seguridad siendo uno mismo”, señaló.

Además, su participación en el Miss Perú busca enviar un mensaje especialmente a los jóvenes que la siguen en redes sociales. Ella sabe que cada video, cada interacción y cada palabra que comparte en TikTok tiene un impacto directo en miles de personas que la ven como un referente. Por eso, más allá de una pasarela, su objetivo es dejar en claro que luchar por los sueños es posible, siempre que se haga con constancia y autenticidad. “Quiero inspirar a mis seguidores y a quienes me ven en TikTok, especialmente a los jóvenes, a que luchen por sus sueños sin miedo a lo que digan los demás”, expresó.

