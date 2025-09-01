HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Este es el impresionante monto millonario que ganaría Ibai Llanos en YouTube con el 'Mundial de los desayunos'

El streamer español Ibai Llanos se vuelve viral con el 'Mundial de los Desayunos', un torneo gastronómico que genera millones de visualizaciones en redes sociales.

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers más famosos del mundo.
Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers más famosos del mundo. | Foto: composición LR/Diario de Sevilla

El famoso streamer español se ha vuelto viral en los últimos días tras la creación de un peculiar torneo llamado el 'Mundial de los Desayunos'. La iniciativa rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales, generando numerosas reacciones y acumulando millones de visualizaciones. Diferentes países de Latinoamérica se han sumado a la tendencia, destacando la diversidad gastronómica y defendiendo con orgullo sus platillos típicos de la primera comida del día.

Sin embargo, no es un secreto el monto millonario que gana Ibai Llanos gracias a la gran cantidad de reproducciones acumuladas desde que creó esta novedosa competición.

PUEDES VER: Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

lr.pe

¿Cuánto gana aproximadamente Ibai Llanos en YouTube con el 'Mundial de los desayunos'?

La gran repercusión del ‘Mundial de los desayunos’ ha sido tendencia en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Países como Perú, Chile, Bolivia y Venezuela llegaron a semifinales de esta competición, que además ha acumulado un sinfín de votos.

En menos de 24 horas, la dinámica de votaciones alcanzó los 36 millones de reproducciones en YouTube, lo que hace pensar en la enorme cantidad que el streamer español estaría percibiendo como parte de sus ganancias.

PUEDES VER: Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

lr.pe

Esos 36 millones de visualizaciones en un solo día representarían un monto estimado de entre US$72.000 y US$144.000, lo que equivale aproximadamente a entre S/200.000 y S/500.000.

Las marcas patrocinadoras lo que aumentarían las ganancias de Ibai Llanos

Marcas reconocidas a nivel global, como McDonald's, Burger King o Samsung, ya mostraron interés en patrocinar el innovador torneo, que podría incrementar de manera significativa las ganancias de Ibai Llanos. Estos acuerdos comerciales le generan miles de dólares adicionales, lo que convierte cada visualización en capital simbólico y en negocio, y lo consolida como uno de los streamers más influyentes y rentables del planeta.

