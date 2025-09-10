HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

El camarógrafo del streamer sufrió un corte en la ceja tras los golpes. Además, Artigas anunció que tomará acciones legales, mientras que la empresa a la que pertenece el agresor emitió un comunicado.

Roberto Artigas y su camarógrafo son agredidos por hombre en Miraflores
Roberto Artigas y su camarógrafo son agredidos por hombre en Miraflores | Foto: Composición LR/ Kick

El streamer y youtuber Roberto Artigas realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick el 9 de septiembre, en el distrito de Miraflores, cuando fue abordado por un hombre. Mientras caminaba cerca del parque Kennedy, fue interceptado por un sujeto vinculado a la empresa Limafinest, quien se mostró visiblemente molesto. Artigas intentó calmar la situación con una broma, pero recibió insultos por parte del individuo, quien además se dirigió al camarógrafo con la frase: “Sácame la cámara”.

La tensión aumentó cuando el agresor golpeó en el rostro a Artigas y, posteriormente, se dirigió hacia el camarógrafo, a quien también agredió. La transmisión se interrumpió brevemente tras el ataque. Al reanudarse, se pudo ver al camarógrafo, identificado como Luis Silva, con el rostro visiblemente herido.

PUEDES VER: Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

lr.pe

Tras el incidente, Roberto Artigas llevó a su camarógrafo a un centro médico, donde recibió dos puntos de sutura. El streamer anunció que iniciará acciones legales contra el agresor.

Roberto Artigas indica cuáles serían las razones de la agresión

En la misma transmisión por Kick, el streamer afirmó que había conversado con el presunto agresor dos días antes del incidente. Según relató, este le obsequió una pulsera y posteriormente le escribió por Instagram para solicitarle que publicara una historia promocionando la tienda. Ante ello, el streamer sostuvo que respondió: “Si me has regalado esto y me vas a pedir una publicidad de la nada, mejor te la devuelvo. No me 'enyuques' así”. Según su testimonio, el otro implicado respondió: “No tranquilo, hermano, es un presente, lo que salga de tu corazón”.

PUEDES VER: Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

lr.pe

Limafinest emite un comunicado sobre la agresión por parte de uno de sus miembros

Limafinest, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, publicó un comunicado en el que se pronunció sobre el incidente ocurrido en una de sus tiendas. En el mensaje, la empresa indicó que ofreció un “gesto de cortesía” al streamer durante su visita, y señaló que este habría realizado “comentarios irrespetuosos sobre la marca y el negocio”.

No obstante, el comunicado no menciona ninguna medida respecto a las personas agredidas y se limita a expresar disculpas públicas y a rechazar los hechos ocurridos.

larepublica.pe
