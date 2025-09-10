El streamer y youtuber Roberto Artigas realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick el 9 de septiembre, en el distrito de Miraflores, cuando fue abordado por un hombre. Mientras caminaba cerca del parque Kennedy, fue interceptado por un sujeto vinculado a la empresa Limafinest, quien se mostró visiblemente molesto. Artigas intentó calmar la situación con una broma, pero recibió insultos por parte del individuo, quien además se dirigió al camarógrafo con la frase: “Sácame la cámara”.

La tensión aumentó cuando el agresor golpeó en el rostro a Artigas y, posteriormente, se dirigió hacia el camarógrafo, a quien también agredió. La transmisión se interrumpió brevemente tras el ataque. Al reanudarse, se pudo ver al camarógrafo, identificado como Luis Silva, con el rostro visiblemente herido.

Tras el incidente, Roberto Artigas llevó a su camarógrafo a un centro médico, donde recibió dos puntos de sutura. El streamer anunció que iniciará acciones legales contra el agresor.

Roberto Artigas indica cuáles serían las razones de la agresión

En la misma transmisión por Kick, el streamer afirmó que había conversado con el presunto agresor dos días antes del incidente. Según relató, este le obsequió una pulsera y posteriormente le escribió por Instagram para solicitarle que publicara una historia promocionando la tienda. Ante ello, el streamer sostuvo que respondió: “Si me has regalado esto y me vas a pedir una publicidad de la nada, mejor te la devuelvo. No me 'enyuques' así”. Según su testimonio, el otro implicado respondió: “No tranquilo, hermano, es un presente, lo que salga de tu corazón”.

Limafinest emite un comunicado sobre la agresión por parte de uno de sus miembros

Limafinest, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, publicó un comunicado en el que se pronunció sobre el incidente ocurrido en una de sus tiendas. En el mensaje, la empresa indicó que ofreció un “gesto de cortesía” al streamer durante su visita, y señaló que este habría realizado “comentarios irrespetuosos sobre la marca y el negocio”.

No obstante, el comunicado no menciona ninguna medida respecto a las personas agredidas y se limita a expresar disculpas públicas y a rechazar los hechos ocurridos.