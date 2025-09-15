HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     
Streamers

Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

Streamer español destacó la forma en que se vivió el 'Mundial de desayunos' en Perú. "Ha sido increíble", resaltó.

Ibai Llanos logró récord de visualizaciones en YouTube con el 'Mundial de desayunos'.
Ibai Llanos logró récord de visualizaciones en YouTube con el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ TikTok

El streamer español Ibai Llanos quedó sorprendido tras presenciar la euforia con la que Perú celebró su victoria en el 'Mundial de desayunos'. Como se recuerda, el pan con chicharrón se coronó como campeón tras vencer por estrecho margen a la arepa venezolana. A través de un video en sus redes sociales, el popular streamer español reveló que la votación fue una de las más reñidas del torneo y comentó sobre la alegría los peruanos con esta victoria en redes sociales.

Ibai Llanos resalta la alegría de los peruanos tras ganar el 'Mundial de desayunos'

"Lo de Perú pasará a la historia", es la descripción que realizó Ibai Llanos en redes sociales sobre el furor que causó las votaciones por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'.

PUEDES VER: Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

lr.pe

"La noticia salió en la televisión de Perú. Os preguntaréis, ¿por qué Perú tiene tanto apoyo? Bueno, porque ponían anuncios en las autopistas. Lo de los peruanos es una locura, o sea, tenían apoyo de Asia, no sé cómo lo hicieron. La presidenta de Perú dio la noticia como si se tratase de una noticia importante para el país, lo anunció como si fuera una medalla olímpica. De verdad, desde aquí, peruanos y peruanas, me habéis hecho muy feliz estas semanas. Me lo he pasado muy bien en todas las redes sociales y de corazón ha sido increíble", describió en Instagram.

¿Cuánto ganó Ibai Llanos en YouTube con el 'Mundial de los desayunos'?

Tras el éxito viral del 'Mundial de los desayunos', el influencer alcanzó un impresionante récord de 36 millones de visualizaciones en sus últimos videos de YouTube, generando ingresos estimados entre US$72.000 y US$144.000 (equivalentes a S/200.000 a S/500.000 solo por las vistas).

PUEDES VER: Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

lr.pe

Además, el torneo despertó el interés de marcas internacionales que podrían sumarse como patrocinadores. A esto se suma un notable aumento en su alcance y nivel de interacción con la audiencia, indicadores clave que fortalecen su propuesta ante futuras campañas publicitarias.

Notas relacionadas
Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

LEER MÁS
Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

LEER MÁS
El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

LEER MÁS
Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

LEER MÁS
Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

LEER MÁS
Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Streamers

Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota