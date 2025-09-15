Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

El streamer español Ibai Llanos quedó sorprendido tras presenciar la euforia con la que Perú celebró su victoria en el 'Mundial de desayunos'. Como se recuerda, el pan con chicharrón se coronó como campeón tras vencer por estrecho margen a la arepa venezolana. A través de un video en sus redes sociales, el popular streamer español reveló que la votación fue una de las más reñidas del torneo y comentó sobre la alegría los peruanos con esta victoria en redes sociales.

Ibai Llanos resalta la alegría de los peruanos tras ganar el 'Mundial de desayunos'

"Lo de Perú pasará a la historia", es la descripción que realizó Ibai Llanos en redes sociales sobre el furor que causó las votaciones por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'.

"La noticia salió en la televisión de Perú. Os preguntaréis, ¿por qué Perú tiene tanto apoyo? Bueno, porque ponían anuncios en las autopistas. Lo de los peruanos es una locura, o sea, tenían apoyo de Asia, no sé cómo lo hicieron. La presidenta de Perú dio la noticia como si se tratase de una noticia importante para el país, lo anunció como si fuera una medalla olímpica. De verdad, desde aquí, peruanos y peruanas, me habéis hecho muy feliz estas semanas. Me lo he pasado muy bien en todas las redes sociales y de corazón ha sido increíble", describió en Instagram.

¿Cuánto ganó Ibai Llanos en YouTube con el 'Mundial de los desayunos'?

Tras el éxito viral del 'Mundial de los desayunos', el influencer alcanzó un impresionante récord de 36 millones de visualizaciones en sus últimos videos de YouTube, generando ingresos estimados entre US$72.000 y US$144.000 (equivalentes a S/200.000 a S/500.000 solo por las vistas).

Además, el torneo despertó el interés de marcas internacionales que podrían sumarse como patrocinadores. A esto se suma un notable aumento en su alcance y nivel de interacción con la audiencia, indicadores clave que fortalecen su propuesta ante futuras campañas publicitarias.