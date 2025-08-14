En los últimos años, un rumor ha persistido en redes sociales: ¿la cantante chilena Mon Laferte escribió su tema 'Amor completo' para un peruano? La especulación creció cuando la propia artista confesó haberse enamorado de un hombre de Perú, sin revelar su nombre. Muchos apuntaron al youtuber Henry Spencer, conocido por su proyecto 'La habitación de Henry Spencer”, como el supuesto destinatario del tema.

Sin embargo, recientemente, el creador de contenido decidió romper su silencio y aclarar los hechos. En una entrevista con el programa de La República, ‘Lado B’, Henry Spencer descartó cualquier relación amorosa con Mon Laferte y compartió detalles poco conocidos sobre su primer encuentro con la intérprete de 'Tu falta de querer'.

¿Henry Spencer tuvo una relación con Mon Laferte?

El nombre de Henry Spencer, figura reconocida del contenido digital peruano, ha estado vinculado a Mon Laferte desde que la cantante mencionó públicamente que su canción 'Amor completo', lanzada en 2015, fue dedicada a un peruano del que se enamoró intensamente. Sin embargo, nunca reveló su identidad.

Esta omisión generó una ola de especulaciones. Entre los fanáticos y usuarios de redes sociales, surgió la teoría de que el misterioso hombre era Spencer, dada la cercanía que ambos compartieron en 2014, cuando él la entrevistó para su canal de YouTube. “Se me atribuía ser su expareja y que una canción de ella estaba escrita para mí”, dijo Spencer en la citada entrevista. “Decía que había estado con un chico peruano del cual se enamora perdidamente. (...) La gente decidió que el dueño de la canción era yo, me sentí superhalagado”, agregó.

Pese a los rumores, el también comunicador fue tajante: “No es cierto”. Aunque reconoció que conoce indirectamente al verdadero protagonista de la historia, evitó dar nombres y aclaró que no mantiene ningún tipo de relación actual con la cantante chilena. “No somos amigos. Le he escrito varias veces por Instagram y no me ha contestado. No la tengo en WhatsApp”, aseguró en una pasada entrevista con Jorge Talavera.

Henry Spencer y Mon Laferte: historia de la entrevista que terminó en rumores de romance

La conexión entre Henry Spencer y Mon Laferte comenzó en 2014, un año antes del lanzamiento oficial de Mon Laferte Vol. 1, álbum que incluye la canción 'Amor completo'. Según relató el propio Spencer, fue una amiga en común quien lo contactó para que entrevistara a la artista chilena, entonces poco conocida fuera de ciertos circuitos alternativos.

“Venía a Perú cada dos años a reunirse con su club de fans, a presentarse en bares pequeñitos. Mi amiga la envía a mi casa, y de hecho, la entrevisto en el mismo Uber hasta llegar al parque”, narró en el canal de Jorge Talavera. Aquel encuentro marcó la primera colaboración entre ambos, en un contexto muy diferente al actual, cuando Laferte aún no alcanzaba el reconocimiento internacional que tiene hoy.