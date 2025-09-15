HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Streamer Zully se solidarizó con la mujer despedida durante evento gastronómico y se ofreció a interceder por ella.

Tiktoker Zully se mostró afectada tras despido de trabajadora.

Una trabajadora peruana fue despedida de su labor como seguridad durante un evento tras pedirle un saludo a la tiktoker Zully. Todo se generó cuando la influencer llegó al evento gastronómico 'Foodies food festival'; sin embargo, varias personas se le acercaron para pedirle una fotografía o un saludo, incluida a una mujer que trabajaba como personal de seguridad.

Trabajadora de seguridad es despedida tras pedir saludo a streamer Zully

La streamer peruana Zully llegó al parque Caballero de los Mares para apoyar a Laura Spoya en un concurso gastronómico. Junto a su equipo ingresaron al evento y varias personas aprovecharon para tomarse fotografías con ella. De esta forma, una trabajadora, que revisaba a las personas en el ingreso, le pidió un saludo con su celular. La tiktoker accedió cordialmente.

Minutos después, la tiktoker Zully se enteró de que la trabajadora fue despedida y logró conversar con ella. Durante una conversación, que fue transmitida en Kick, la mujer comentó que la retiraron de su trabajo como seguridad por pedirle un saludo a la streamer y que no le habrían avisado con anterioridad que no lo tenía permitido. Otras amigas de la afectada la apoyaron y también las habrían despedido.

Tiktoker Zully ofreció su apoyo a mujer de seguridad

Tras el hecho, la tiktoker Zully ofreció su apoyo a la mujer despedida y sus amigas. De esta forma, la streamer compartió el código QR de Yape de la afectada a fin de que pueda obtener la ayuda de algunos de los seguidores en vivo.

Incluso se ofreció, como creadora de contenido, a interceder por ellas, pero no se llegó a alguna solución. "¿Qué hay de malo (en pedir saludo)? Me siento culpable", comentó la streamer.

