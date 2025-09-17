HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo habría enfrentado cara a cara a productor Christian Rodríguez por presunta infidelidad con Maju Mantilla, revela Verónica Alcántara

¡Otra bomba! Gustavo Salcedo habría agredido al productor Christian Rodríguez con un empujón en plena vía pública, luego de enterarse de la presunta infidelidad de su esposa Maju Mantilla con él, aseguró Verónica Alcántara.

Gustavo Salcedo habría difundido toda la información de Maju Mantilla y su productor a Verónica Alcántara. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Latina
Gustavo Salcedo habría difundido toda la información de Maju Mantilla y su productor a Verónica Alcántara. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Latina

El nombre de Maju Mantilla sigue dando que hablar en la farándula peruana. Esta vez, se revelaron mayores detalles de la presunta infidelidad de la reina de belleza a Gustavo Salcedo con Christian Rodríguez. Fue Verónica Alcántara, productora de 'Chimi churri' y con quien Salcedo habría mantenido comunicación para contarle absolutamente todo, quien expuso que el empresario peruano se habría encontrado con el productor de 'Arriba mi gente' en el malecón, lugar donde lo habría enfrentado.

Alcántara también le mandó un mensaje directo a Salcedo, quien la acusó de estar haciendo daño a él y su familia con todo lo que va revelando sobre su matrimonio con Maju Mantilla. "Recuerda que todo lo que yo estoy contando, tú me dijiste que lo diga en mi programa, porque tú me lo autorizaste en su momento (...) eso fue hace 2 o 3 semanas atrás y él quería que todo lo que yo sé lo saque en mi programa", reveló la productora de 'Chimi churri'.

Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez cara a cara por Maju Mantilla

Luego de su certero comentario contra Gustavo Salcedo, Verónica Alcántara reveló detalles inéditos de una situación hasta ahora desconocida: un encuentro fortuito entre Christian Rodríguez y el aún esposo de Maju Mantilla en el malecón. "Él me comenta (Gustavo) que él corre por el malecón y, por el malecón, también corre Christian. (...) estaba corriendo Gustavo en el malecón de Miraflores y se encuentra con Christian que es el productor", reveló la productora de 'Chimi churri'.

"Lo que él me narra es que él estaba viniendo y él quería pasar de largo, como que no lo vio (Christian, el productor), pero él (Gustavo) dijo 'ah no, tú acá me vas a dar la cara sí o sí' y se plantó en el medio de la vereda y ahí es donde chocan cara a cara. Él lo ve y ahí es donde él lo empuja, Gustavo lo empuja, todo esto es lo que él me ha narrado, me ha contado. Él lo empuja y lo tira al suelo, pero él no hace ningún ademán para poder defenderse".

"Él le dice 'eres un inmoral, te metes con una mujer casada'. Después de eso, (Christian) se va al canal, en el cual - según Gustavo Salcedo - todos saben y se queja con Maju (Mantilla)"

