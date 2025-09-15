Patricio Parodi vuelve a protagonizar un nuevo ampay. El integrante de 'Esto es guerra' fue captado por las cámaras del programa 'Amor y fuego' en actitudes cariñosas con una mujer rubia dentro de una discoteca. En las imágenes difundidas se aprecia al chico reality besando a la joven, confirmando así que sigue disfrutando de su soltería.

Este nuevo ampay se da apenas semanas después de que el pasado 22 de agosto 'Magaly TV, la firme' expusiera a Patricio Parodi junto con una influencer de 19 años, con quien fue relacionado sentimentalmente. Sin embargo, el reciente material revelado por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre demuestra que el popular 'Pato' ya aparece acompañado de otra misteriosa mujer, dejando atrás los rumores anteriores.

TE RECOMENDAMOS ¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

Patricio Parodi besa a misteriosa mujer en discoteca tras ser vinculado a influencer de 19 años

En el video difundido, Patricio Parodi demostró su cercanía con la rubia que lo acompañaba en una conocida discoteca. A pesar de estar frente a las cámaras, el chico reality de 31 años se mostró cariñoso, confirmando que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería tras sus mediáticas relaciones con figuras como Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

El ampay sorprendió a los seguidores, ya que el chico reality también había sido vinculado con Rosángela Espinoza debido a sus constantes coqueteos en televisión. Sin embargo, con estas recientes imágenes, la especulación sobre una relación con la popular 'Chica Selfie' solo sería parte del show.

¿Quién es la influencer de 19 años que fue vinculada con Patricio Parodi?

La joven con la que inicialmente se relacionó a Patricio Parodi fue identificada como Isabel Indacochea, modelo de 19 años que culminó la secundaria en 2023. Su cercanía con el chico reality generó polémica debido a la diferencia de edades: mientras él tiene 31 años, ella apenas acaba de alcanzar la mayoría de edad, lo que marca una distancia de 12 años entre ambos.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Isabel llamó la atención porque hasta hace unas semanas compartía en TikTok videos muy románticos junto a su entonces pareja, un joven llamado Alonso. Sin embargo, estas publicaciones fueron eliminadas cuando comenzó a aparecer junto con Parodi. Actualmente, la modelo se deja ver en la plataforma Kick junto al influencer Piero Arenas y el propio chico reality, lo que ha despertado dudas sobre el rápido cambio en su vida sentimental.