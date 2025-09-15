HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Espectáculos

Patricio Parodi es ampayado besando a misteriosa mujer tras haber sido vinculado con influencer de 19 años

El chico reality, Patricio Parodi, fue captado besando a una misteriosa mujer en una discoteca, poco después de ser vinculado con la modelo de 19 años Isabel Indacochea.

Patricio Parodi, integrante de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/Willax/difusión
Patricio Parodi, integrante de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/Willax/difusión

Patricio Parodi vuelve a protagonizar un nuevo ampay. El integrante de 'Esto es guerra' fue captado por las cámaras del programa 'Amor y fuego' en actitudes cariñosas con una mujer rubia dentro de una discoteca. En las imágenes difundidas se aprecia al chico reality besando a la joven, confirmando así que sigue disfrutando de su soltería.

Este nuevo ampay se da apenas semanas después de que el pasado 22 de agosto 'Magaly TV, la firme' expusiera a Patricio Parodi junto con una influencer de 19 años, con quien fue relacionado sentimentalmente. Sin embargo, el reciente material revelado por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre demuestra que el popular 'Pato' ya aparece acompañado de otra misteriosa mujer, dejando atrás los rumores anteriores.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

PUEDES VER: Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: 'Solo soy padre cuando necesita la pensión'

lr.pe

Patricio Parodi besa a misteriosa mujer en discoteca tras ser vinculado a influencer de 19 años

En el video difundido, Patricio Parodi demostró su cercanía con la rubia que lo acompañaba en una conocida discoteca. A pesar de estar frente a las cámaras, el chico reality de 31 años se mostró cariñoso, confirmando que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería tras sus mediáticas relaciones con figuras como Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

El ampay sorprendió a los seguidores, ya que el chico reality también había sido vinculado con Rosángela Espinoza debido a sus constantes coqueteos en televisión. Sin embargo, con estas recientes imágenes, la especulación sobre una relación con la popular 'Chica Selfie' solo sería parte del show.

PUEDES VER: Andrea San Martín se quiebra al contar el ‘calvario’ que vive con sus hijas en medio de acusaciones por maltrato animal

lr.pe

¿Quién es la influencer de 19 años que fue vinculada con Patricio Parodi?

La joven con la que inicialmente se relacionó a Patricio Parodi fue identificada como Isabel Indacochea, modelo de 19 años que culminó la secundaria en 2023. Su cercanía con el chico reality generó polémica debido a la diferencia de edades: mientras él tiene 31 años, ella apenas acaba de alcanzar la mayoría de edad, lo que marca una distancia de 12 años entre ambos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Isabel llamó la atención porque hasta hace unas semanas compartía en TikTok videos muy románticos junto a su entonces pareja, un joven llamado Alonso. Sin embargo, estas publicaciones fueron eliminadas cuando comenzó a aparecer junto con Parodi. Actualmente, la modelo se deja ver en la plataforma Kick junto al influencer Piero Arenas y el propio chico reality, lo que ha despertado dudas sobre el rápido cambio en su vida sentimental.

Notas relacionadas
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS
Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Amigo cercano de productor vinculado a Maju Mantilla enfrenta a Gustavo Salcedo por filtrar presunta infidelidad: "Me parece cobarde"

Amigo cercano de productor vinculado a Maju Mantilla enfrenta a Gustavo Salcedo por filtrar presunta infidelidad: "Me parece cobarde"

LEER MÁS
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Espectáculos

Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota