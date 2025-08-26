HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Espectáculos

Magaly Medina tilda de 'inmaduro' a Patricio Parodi tras 'ampay' con joven en discoteca de Barranco: "Mentalidad de veinteañero"

El 'pato' Parodi fue grabado en Larcomar junto a una joven y Magaly cuestionó su comportamiento frente a las cámaras.

Patricio Parodi es captado con jóvenes menores que él en Barranco.
Patricio Parodi es captado con jóvenes menores que él en Barranco. | Foto: Composicion LR

Patricio Parodi volvió a ocupar titulares tras la difusión de un ampay en Magaly TV La Firme. El integrante del reality, Eso es Guerra, fue captado en una discoteca de Larcomar acompañado por un grupo de jóvenes, entre ellas una mujer con quien compartió un beso. "Esta chiquita parece una veinteañera, ¿sus papás sabrán lo que hace y que anda con Patricio Parodi?", enfatizo Medina. En el ampay se puede apreciar que la joven que acompaña al guerrero, tiene un parecido con Luciana Fuster, expareja del modelo y Miss Grand International.

Durante la última emisión, Medina lanzó fuertes críticas sobre la conducta de Parodi y lo calificó de “inmaduro”, señalando que mantiene la “mentalidad de un veinteañero” a pesar de haber superado los 30 años. "¿Cuántos años tiene Patricio Parodi, ya? Treinta y tantos tendrá, pero anda con chicos menores que él, uno siempre anda en un círculo de amigos más o menos contemporáneos, porque de lo contrario no tienes de qué hablar, no tienes que compartir, como él también para con sus videojuegos", comentó la presentadora.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Esto es guerra por el rating"

lr.pe

El ampay de Patricio Parodi en Barranco

En el último ampay del fin de semana, Magaly mostró a Patricio Parodi disfrutando de la música en un conocido local barranquino, rodeado de amistades que parecían ser menores que el chico reality. En medio de la velada, el modelo fue grabado besando a una joven, situación que generó un gran número de reacciones en plataformas digitales. La similitud de la mujer con Luciana Fuster amplificó el interés público en torno al video.

Magaly Medina resaltó que las compañías del modelo evidencian un entorno mucho más joven que el suyo, lo que refuerza la percepción de inmadurez. Para la periodista, este comportamiento demuestra que Parodi conserva actitudes propias de etapas pasadas de su vida, sin mostrar cambios significativos en su manera de relacionarse.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS
Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

LEER MÁS
Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

LEER MÁS
'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende a sus seguidores al anunciar que Josi Martínez ya no estará en 'EEG': "Me complementaba"

Influencer Valentino Palacios sorprende a sus seguidores al anunciar que Josi Martínez ya no estará en 'EEG': "Me complementaba"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Espectáculos

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota