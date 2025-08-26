Patricio Parodi volvió a ocupar titulares tras la difusión de un ampay en Magaly TV La Firme. El integrante del reality, Eso es Guerra, fue captado en una discoteca de Larcomar acompañado por un grupo de jóvenes, entre ellas una mujer con quien compartió un beso. "Esta chiquita parece una veinteañera, ¿sus papás sabrán lo que hace y que anda con Patricio Parodi?", enfatizo Medina. En el ampay se puede apreciar que la joven que acompaña al guerrero, tiene un parecido con Luciana Fuster, expareja del modelo y Miss Grand International.

Durante la última emisión, Medina lanzó fuertes críticas sobre la conducta de Parodi y lo calificó de “inmaduro”, señalando que mantiene la “mentalidad de un veinteañero” a pesar de haber superado los 30 años. "¿Cuántos años tiene Patricio Parodi, ya? Treinta y tantos tendrá, pero anda con chicos menores que él, uno siempre anda en un círculo de amigos más o menos contemporáneos, porque de lo contrario no tienes de qué hablar, no tienes que compartir, como él también para con sus videojuegos", comentó la presentadora.

El ampay de Patricio Parodi en Barranco

En el último ampay del fin de semana, Magaly mostró a Patricio Parodi disfrutando de la música en un conocido local barranquino, rodeado de amistades que parecían ser menores que el chico reality. En medio de la velada, el modelo fue grabado besando a una joven, situación que generó un gran número de reacciones en plataformas digitales. La similitud de la mujer con Luciana Fuster amplificó el interés público en torno al video.

Magaly Medina resaltó que las compañías del modelo evidencian un entorno mucho más joven que el suyo, lo que refuerza la percepción de inmadurez. Para la periodista, este comportamiento demuestra que Parodi conserva actitudes propias de etapas pasadas de su vida, sin mostrar cambios significativos en su manera de relacionarse.