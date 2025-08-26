En las últimas semanas, había fuertes rumores de un romance entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi en 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

La farándula nacional volvió a ser sorprendida con un ampay. Esta vez, las cámaras de 'Magaly TV, la firme' mostraron a Patricio Parodi en una situación íntima con una joven no identificada en una discoteca de la capital. El registro se difundió en la última edición del programa, justo cuando los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre el 'Pato' y Rosángela Espinoza volvían a tomar fuerza.

El momento generó revuelo no solo por el beso, sino por el contexto en el que ocurre. En las últimas semanas, 'Rous' y Patricio han protagonizado escenas de cercanía en 'Esto es guerra', alimentando especulaciones sobre una relación más allá de la pantalla. Aunque ambos han negado cualquier romance, el ampay reavivó las dudas y puso a Rosángela en el centro de las preguntas.

Patricio Parodi besa a joven en medio de rumores con Rosángela Espinoza

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron a Patricio Parodi besando a una joven en una discoteca limeña, en imágenes que rápidamente se viralizaron. "Lo encontramos en una disco chapando con una chibolita. Es más chibola que Luciana Fuster. Un tipito a Luciana Fuster, pero chibolita", comentó Magaly Medina al presentar el video. Según la conductora, la joven tendría poco más de 20 años, mientras que Parodi ya supera los 30, lo que también fue motivo de crítica para ella.

Además de señalar la diferencia de edad, Medina puso en duda la autenticidad de la narrativa que 'Esto es guerra' venía construyendo sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza. "Ya no hay más telenovela. Les aguamos la telenovela, el guion se tiene que alterar", dijo con ironía, sugiriendo que el ampay contradice la historia que se intentaba vender en el reality de América TV.

¿Qué pasaba entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza?

Los rumores sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza han circulado con fuerza en las últimas semanas, especialmente tras su participación en el segmento 'La Terapia' de 'Esto es guerra'. En ese espacio, una espectadora preguntó si Rosángela se animaría a iniciar algo con Parodi, ahora que está soltera. La modelo respondió con claridad: "Nos llevamos súper bien; sin embargo, no hay algo más allá que una bonita amistad".

A pesar de la negación, el ambiente en el set se tornó más tenso cuando Pancho Rodríguez insinuó que el acercamiento entre ambos podría haber influido en la ruptura de Rosángela con su expareja chileno. Aunque ambos han negado esa narrativa, para muchos de sus compañeros en 'EEG' y los espectadores, es evidente que hay una química que podría trascender en algo más.