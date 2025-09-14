HOYSuscripcion LR Focus

Ethel Pozo pone a prueba con inesperado reto a su esposo Julián Alexander y él sorprende con respuesta: "No se casen, de verdad"

Durante la celebración de su aniversario en España, Ethel Pozo retó a su esposo Julián Alexander a un juego de pareja que terminó con una frase que generó diversas reacciones en redes sociales.

Ethel Pozo y Julián Alexander vivieron inesperado momento en España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ethel Pozo y Julián Alexander vivieron inesperado momento en España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo compartió con sus seguidores un momento íntimo y divertido junto a su esposo, el director de televisión Julián Alexander. La presentadora de 'América hoy' organizó una cena especial por su aniversario de bodas y, en medio de la velada, propuso un peculiar juego que se volvió viral en redes sociales.

La dinámica consistía en que cada uno debía ordenar el plato que creían que el otro preferiría. Aunque la actividad inició como un gesto romántico, las bromas y comentarios inesperados de Julián Alexander desataron una ola de reacciones. En especial, una frase dicha en tono de broma: “No se casen, de verdad”.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Ethel Pozo corrige a Edson Dávila por intentar opinar sobre Maju Mantilla: 'No está en la pauta'

lr.pe

Julián Alexander y su 'reclamo' a Ethel Pozo tras ser puesto a prueba

La hija de Gisela Valcárcel documentó el reto a través de su cuenta oficial de Instagram. En el video se puede ver a Ethel Pozo planteando la prueba con entusiasmo: “Como hoy día celebramos nuestro aniversario. ¿Qué te parece si hacemos un juego? Se supone que ya me conoces”. Julián, algo nervioso, pero sonriente, aceptó participar.

El director de telenovelas se animó a pedir por Ethel y viceversa. “Yo pido (la comida) por ti y tú pides por mí... si sale mal, sale mal y no hay manera de corregirlo”, comentó, evidenciando su incertidumbre. La reacción vino al momento de probar los platos. Ethel cuestionó su elección: “¿Cuándo yo he pedido con pera?”, a lo que Julián respondió entre risas: “Nunca puede estar contenta una mujer, no se casen, de verdad, no se casen”.

El comentario, aunque lanzado en tono de humor, provocó múltiples interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos lo tomaron como una simple broma conyugal, otros lo vieron como una crítica la hija de Gisela Valcárcel.

PUEDES VER: Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de 'mentirosa' por polémica

lr.pe

Ethel Pozo y Julián Alexander: el momento más divertido del aniversario

Luego del intercambio de platos principales, la pareja continuó el juego con los postres. Ethel Pozo apostó por el tiramisú como la opción favorita de su esposo, mientras que él se inclinó por un cannoli. Sin embargo, el postre elegido por Julián no fue de su agrado, ya que contenía helado de limón, algo que no esperaba.

“Amor, si aceptas que perdiste, yo te invito el tiramisú”, le dijo la conductora. Julián Alexander, entre risas, admitió su derrota: “Sí, perdí. Está feo”. Acto seguido, Ethel le ofreció su postre y concluyó divertida: “¿Ves?... ¿Tu mujer te conoce o no?”. Julián, manteniendo el tono lúdico, añadió: “Mi mujer me gobierna”, desatando las carcajadas de ambos.

