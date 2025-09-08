HOYSuscripcion LR Focus

Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

La conductora de 'América hoy' fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' en medio del escándalo que involucra a su madre Gisela tras ser criticada por mentir en transmisión en vivo.

Ethel Pozo, conductora de 'América hoy'. Foto: composición LR/difusión/Willax/América TV
Ethel Pozo, conductora de 'América hoy'. Foto: composición LR/difusión/Willax/América TV

La conductora Ethel Pozo fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' a su regreso al Perú, luego de la controversia que protagonizó su madre, Gisela Valcárcel, quien denunció en una transmisión en vivo que América Televisión no la dejó ingresar a las instalaciones. La versión fue rápidamente cuestionada tras difundirse imágenes de seguridad que desmentían su relato, motivo por el cual la popular 'Señito' fue tildada de “mentirosa” en redes sociales.

En su primera aparición pública tras el escándalo, Ethel Pozo prefirió mantenerse al margen. Consultada directamente por la polémica, la presentadora de 'América hoy' respondió brevemente: “Muchísimas gracias, pero no puedo hablar. Me encantaría hablar, pero no puedo, pertenezco a América”. Con ello, dejó claro que por ahora no dará declaraciones sobre lo sucedido con su madre.

El último fin de semana, Ethel Pozo animó un evento junto con Mario Irivarren, donde fue interceptada por reporteros de 'Amor y fuego'. Allí, la hija de Gisela Valcárcel recibió la pregunta directa: “Mucha gente la ha tildado de mentirosa”, en referencia a la polémica protagonizada por la popular conductora. Sin embargo, Ethel optó por evadir el tema, limitarse a saludar a sus seguidores y subir rápidamente a su vehículo.

La controversia inició cuando, en una transmisión en vivo, Gisela Valcárcel denunció que América Televisión le había impedido ingresar a las instalaciones, lo que provocó que se cancelara en vivo el programa América Hoy. En aquella ocasión, la conductora aseguró que su equipo se iría con ella y que podría lanzar un programa similar. Sin embargo, las imágenes de seguridad revelaron que sí pudo ingresar al canal, pero que se le habría negado salir al aire, lo que cambió la percepción pública y derivó en fuertes críticas.

La hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al acompañarla en este nuevo proceso académico, marcando el inicio de una etapa llena de retos y sueños lejos de casa. “Hoy estamos aquí, en tu primer día en la universidad. Empiezas tu vida universitaria, mi amor. Estamos en España, abrazando tus sueños y viendo cómo te convertiste en una hermosa mujer. Ya no vas cogida de mi mano, las dos sabemos que toca caminar sola, pero siempre que voltees y me necesites te prometo que estaré para ti”, expresó la conductora de América Hoy en sus redes sociales junto a un emotivo video.

En las imágenes compartidas, se observa cómo la joven ingresa al campus universitario mientras su madre la acompaña con orgullo. Ethel recordó con ternura que fue Doménica quien le permitió experimentar la maternidad por primera vez: “Dome, contigo me convertí en mamá y me hiciste conocer ese amor tan infinito que jamás imaginé que se podía sentir”. El momento, cargado de emoción, reflejó el vínculo especial entre madre e hija, además del orgullo de Pozo por ver a su primogénita comenzar una nueva etapa de vida.

