Gisela Valcárcel emocionada al conducir la Teletón 2025 tras tres años lejos de la TV: "Debo agradecer"

Gisela Valcárcel se mostró feliz de compartir la conducción de la Teletón 2025 con Ethel Pozo. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV

La transmisión de la Teletón 2025 inició este viernes 12 de septiembre a cargo de Deyvis Orosco y Milena Warthon, encargados de la parte musical. Segundos después aparecieron Cristian Rivero, Ethel Pozo, Adolfo Aguilar y Gisela Valcárcel, quien se acercó a uno de los niños para abrazarlo. “Buenas noches, Perú”, dijo emocionada.



Con esta aparición, en una gala especial, Gisela Valcárcel reapareció en las pantallas de América Televisión tras un largo periodo de dejar las luces y los flashes. “Después de tres años, vuelvo a sus hogares y qué mejor oportunidad de volver que con Teletón 2025, unidos por las niñas y niños de nuestro país. Bienvenidos amigos de todo el país”, añadió visiblemente contenta.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo juntas en la Teletón



Desde el primer momento, Gisela Valcárcel se mostró esperanzada de que el público se sumará a la Teletón con sus donaciones, así sea con lo mínimo. Además, no dejó de agradecer a sus compañeros de conducción: Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, su hija.



“Hoy y a través de América Televisión, demostraremos que sí se puede ser unidos y que podemos estar juntos. No puedo dejar de decir que esta oportunidad me llega como un regalo por conducir al lado de Cristian, Adolfo y mi hija. Es una oportunidad que debo agradecer”, dijo la presentadora de televisión.

“Esta noche el Perú se une en un solo corazón. Desde esta noche hasta todo el día de mañana, somos uno solo. Acá no habrá distancias ni diferencias, simplemente las ganas de ayudar a la rehabilitación de nuestros niños. ¡Esperamos su donación!”, manifestó Cristian Rivero. “Hoy celebramos la unión, celebramos la esperanza y celebramos que miles de familias peruanas tienen la esperanza de volver a soñar en grande”, añadió Pozo.

¿Cómo donar en la Teletón 2025?

Es muy fácil. El público podrá sumarse a la meta solidaria de la Teletón 2025 en Perú a través de diferentes canales oficiales:

