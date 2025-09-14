Dayanita fue la reciente invitada en 'El valor de la verdad' y sorprendió con sus polémicas confesiones sobre su vida privada. En la pregunta 5, la actriz cómica dejó en shock a Beto Ortiz y toda la audiencia al revelar que, en alguna ocasión, llegó a recibir USD 2 mil por presentarse en su cumpleaños y cargarle su torta. "Fue una cosa rápida (...) nos visitan al hotel, llegan al hotel", recordó el mánager de la creadora de contenidos al recordar cómo inició las conversaciones para que ella se hiciera presente en la celebración.

Un dato que llamó la atención de Beto Ortiz fue que tanto ni Dayanita ni su mánager preguntaron para quién sería el agasajo que se había organizado. "Nosotros no somos mucho de ahondar en las cosas, nosotros solamente...", expresó la exintegrante de 'JB en ATV', siendo frenada por el conductor de 'El valor de la verdad'. "Hay que preguntar, porque si no puedes acabar en 'cana'", puntualizó.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Dayanita y la vez que recibió USD 2 mil de parte de un narco

"Me di cuenta cuando entramos a las oficinas", relató Dayanita con total soltura en 'El valor de la verdad'. "Es una habitación normal donde están sus cosas (...) soy una persona muy observadora, entonces, yo siempre me acoplo a los lugares donde estamos", expresó la actriz cómica, sin dar respuesta precisa ante la pregunta formulada por Beto Ortiz.

Tras las primeras palabras de Dayanita, su mánager decidió ayudarla y recordó que lo que más le llamó la atención fue el resguardo sin igual que tenía la persona que la contrató. "El resguardo no era común. - ¿Estaba rodeado de matones? - Uff, no te imaginas. En la entrada, lo cuidaban entre 6 o 7 (personas) y adentro había otros 6 o 7. Más que Dina", señaló su representante.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Mauro Chávez, el mánager de Dayanita, también señaló que el mencionado narco le regaló una esclava de oro a Dayanita, como una especie de cumplido. "Me regalaron una esclavita de oro y me dieron 200 dólares más. Me dijeron 'toma por ser bonita'. Yo solo le dije 'gracias'", indicó. Sin embargo, pese a la adulación con regalos, la creadora de contenido aseguró que, ni bien finalizó el evento, se fue del lugar en compañía de su representante.