Dayanita confiesa que no merecía ser condecorada por el congreso y explica el porqué: “Me estaba portando mal”

Dayanita se presentó por segunda vez en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana.

Dayanita se presentó por segunda vez en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana.

Dayanita reveló que no merecía ser condecorada por el congreso de la República meses atrás, un hecho que en su momento generó gran polémica debido a los escándalos en los que estaba envuelta.

Durante su presentación en ‘El valor de la verdad’, la actriz cómica aseguró que ni ella misma comprendía su presencia en el Congreso: “La prensa no entendía qué hacía yo aquí y les decía: ‘yo tampoco sé qué hago aquí, pero para adelante nomas.”, contó.

Dayanita explica por qué no merecía ser condecorada por el congreso

Dayanita sostuvo que los motivos para no recibir tal reconocimiento eran evidentes: la filtración de sus imágenes privadas y los escándalos ligados a su salida de ‘JB en ATV’. “No la merezco porque me estaba comportando mal”, admitió.

Además, recordó que no recibió ningún premio económico, pero sí una medalla que conserva en su casa. “Es bañada en oro”, contó. También aseguró que incluso bailó huayno con el congresista que la condecoró, Waldemar Cerrón, y se fue del evento.

Beto Ortiz expone chats privados de Dayanita frente a su novio Miguel Rubio

Dayanita aseguró que el exfutbolista Jair Céspedes, la coqueteaba en redes sociales y que la saludó por su cumpleaños. Incluso Beto Ortiz mostró chats privados de la actriz cómica en pleno programa en frente de su novio ‘El Maluma peruano’.

Lo particular que el también amigo de Jefferson Farfán tiene 40 años y es casado. "Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos", afirmó.